https://1prime.ru/20250504/putin-857256031.html
Россия не готовилась специально к спецоперации, заявил Путин
Россия не готовилась специально к спецоперации, заявил Путин - 04.05.2025, ПРАЙМ
Россия не готовилась специально к спецоперации, заявил Путин
Россия не готовилась специально к спецоперации на Украине, а стремилась решить проблему Донбасса мирными средствами, сообщил президент России Владимир Путин. | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T12:35+0300
2025-05-04T12:35+0300
2025-05-04T12:40+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Россия не готовилась специально к спецоперации на Украине, а стремилась решить проблему Донбасса мирными средствами, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами. Но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".Кроме того, в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" Путин рассказал, что Россия согласилась на минские соглашения, потому что верила в них. Кроме того, по словам президента, Россия стремилась решить проблему Донбасса мирно, но оказалось, что власти Украины думали и действовали иначе. Именно по этой причине спецоперация на Украине не началась раньше, добавил российский лидер."Понимаете, каждого можно обмануть. Но хотелось верить. Потому что в таком состоянии находилась Россия. Мы не могли не верить", - добавил Путин.Он также отметил, что ситуация с минскими соглашениями позволила России получить ценный опыт, который нужно учитывать в будущем.Президент также прокомментировал вопросы о потенциале начала спецоперации на Украине в 2014 году, назвав подобные мысли "практически нереалистичными"."В 2014 году это было практически нереалистично. Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом", - отметил Путин.
https://1prime.ru/20250504/putin-857254646.html
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россия, донбасс, украина, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ДОНБАСС, УКРАИНА, Владимир Путин
Россия не готовилась специально к спецоперации, заявил Путин
Путин: Россия не начала СВО раньше, поскольку хотела решить проблему Донбасса мирным путем
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Россия не готовилась специально к спецоперации на Украине, а стремилась решить проблему Донбасса мирными средствами, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами. Но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Кроме того, в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" Путин рассказал, что Россия согласилась на минские соглашения, потому что верила в них. Кроме того, по словам президента, Россия стремилась решить проблему Донбасса мирно, но оказалось, что власти Украины думали и действовали иначе. Именно по этой причине спецоперация на Украине не началась раньше, добавил российский лидер.
"Понимаете, каждого можно обмануть. Но хотелось верить. Потому что в таком состоянии находилась Россия. Мы не могли не верить", - добавил Путин.
Он также отметил, что ситуация с минскими соглашениями позволила России получить ценный опыт, который нужно учитывать в будущем.
Президент также прокомментировал вопросы о потенциале начала спецоперации на Украине в 2014 году, назвав подобные мысли "практически нереалистичными".
"В 2014 году это было практически нереалистично. Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом", - отметил Путин.
Путин рассказал, почему Россия сохраняет хладнокровие в период спецоперации