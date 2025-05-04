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Путин спрогнозировал снижение доли стран G7 в мировой экономике - 04.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин спрогнозировал снижение доли стран G7 в мировой экономике
Путин спрогнозировал снижение доли стран G7 в мировой экономике - 04.05.2025, ПРАЙМ
Путин спрогнозировал снижение доли стран G7 в мировой экономике
Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшие 25 лет сохранится тенденция к уменьшению доли стран G7 в мировой экономике, а значит, и в мировых... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T13:44+0300
2025-05-04T13:44+0300
экономика
нефть
россия
владимир путин
g7
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшие 25 лет сохранится тенденция к уменьшению доли стран G7 в мировой экономике, а значит, и в мировых делах. В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" президент отметил, что еще в начале 2000-х годов "появлялись первые признаки того, что центр экономического роста будет перемещаться в Азиатско-Тихоокеанский регион". "На 100% никогда нельзя прогнозировать, особенно в таких вопросах. Но эта тенденция-то сохраняется. Посмотрите, какова была доля стран так называемой "Большой семерки". Сейчас непонятно уже, почему она большая. И какова была доля стран БРИКС. Страны БРИКС по паритету покупательной способности уже обошли страны "семерки". И тенденция сохраняется, она даже нарастает. Будет и дальше уменьшаться доля (G7 - ред.) в мировой экономике, а значит, и в мировых делах. Это очень тесно между собой связано: экономика и политика, сфера безопасности. 25 лет - это очень маленький период. Поэтому я уверен, что в ближайшие 25 лет точно так и будет, как я говорил", - сказал Путин.
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нефть, россия, владимир путин, g7
Экономика, Нефть, РОССИЯ, Владимир Путин, G7
13:44 04.05.2025
 
Путин спрогнозировал снижение доли стран G7 в мировой экономике

Путин: в ближайшие 25 лет сохранится тенденция к уменьшению доли G7 в мировой экономике

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
Президент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
© POOL
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшие 25 лет сохранится тенденция к уменьшению доли стран G7 в мировой экономике, а значит, и в мировых делах.
В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" президент отметил, что еще в начале 2000-х годов "появлялись первые признаки того, что центр экономического роста будет перемещаться в Азиатско-Тихоокеанский регион".
"На 100% никогда нельзя прогнозировать, особенно в таких вопросах. Но эта тенденция-то сохраняется. Посмотрите, какова была доля стран так называемой "Большой семерки". Сейчас непонятно уже, почему она большая. И какова была доля стран БРИКС. Страны БРИКС по паритету покупательной способности уже обошли страны "семерки". И тенденция сохраняется, она даже нарастает. Будет и дальше уменьшаться доля (G7 - ред.) в мировой экономике, а значит, и в мировых делах. Это очень тесно между собой связано: экономика и политика, сфера безопасности. 25 лет - это очень маленький период. Поэтому я уверен, что в ближайшие 25 лет точно так и будет, как я говорил", - сказал Путин.
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ЭкономикаНефтьРОССИЯВладимир ПутинG7
 
 
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