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Путин спрогнозировал снижение доли стран G7 в мировой экономике

Путин спрогнозировал снижение доли стран G7 в мировой экономике - 04.05.2025, ПРАЙМ

Путин спрогнозировал снижение доли стран G7 в мировой экономике

Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшие 25 лет сохранится тенденция к уменьшению доли стран G7 в мировой экономике, а значит, и в мировых... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T13:44+0300

2025-05-04T13:44+0300

2025-05-04T13:44+0300

экономика

нефть

россия

владимир путин

g7

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшие 25 лет сохранится тенденция к уменьшению доли стран G7 в мировой экономике, а значит, и в мировых делах. В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" президент отметил, что еще в начале 2000-х годов "появлялись первые признаки того, что центр экономического роста будет перемещаться в Азиатско-Тихоокеанский регион". "На 100% никогда нельзя прогнозировать, особенно в таких вопросах. Но эта тенденция-то сохраняется. Посмотрите, какова была доля стран так называемой "Большой семерки". Сейчас непонятно уже, почему она большая. И какова была доля стран БРИКС. Страны БРИКС по паритету покупательной способности уже обошли страны "семерки". И тенденция сохраняется, она даже нарастает. Будет и дальше уменьшаться доля (G7 - ред.) в мировой экономике, а значит, и в мировых делах. Это очень тесно между собой связано: экономика и политика, сфера безопасности. 25 лет - это очень маленький период. Поэтому я уверен, что в ближайшие 25 лет точно так и будет, как я говорил", - сказал Путин.

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нефть, россия, владимир путин, g7