https://1prime.ru/20250504/svo-857260458.html
Президент Чехии раскрыл, сколько снарядов Европа отправит Киеву в 2025 году
Президент Чехии раскрыл, сколько снарядов Европа отправит Киеву в 2025 году - 04.05.2025, ПРАЙМ
Президент Чехии раскрыл, сколько снарядов Европа отправит Киеву в 2025 году
До конца 2025 года в рамках инициативы по боеприпасам на Украину может быть направлено около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов,... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T19:44+0300
2025-05-04T19:44+0300
2025-05-04T19:44+0300
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ПРАГА, 4 мая – ПРАЙМ. До конца 2025 года в рамках инициативы по боеприпасам на Украину может быть направлено около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов, сообщил в воскресенье на пресс-конференции после переговоров в Праге с Владимиром Зеленским чешский президент Петр Павел. "Мы будем активно продолжать поддержку Украины во всех сферах, в том числе, в военной. В частности, в рамках инициативы по боеприпасам до конца 2025 года может быть направлено около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов", - сказал Павел. По предложению руководства Чехии с весны 2024 года в рамках так называемой "чешской инициативы по боеприпасам" при финансовом участии ряда западных стран происходит сбор, в основном, крупнокалиберных снарядов в третьих странах, которые затем направляются для ВСУ. По данным чешского минобороны, таким образом в 2024 году было собрано и отправлено на Украину более 1,5 миллиона единиц артснарядов. Павел также сообщил, что в настоящее время в деятельности инициативы по боеприпасам участвуют 11 государств, еще несколько стран заявили о своем намерении присоединиться к данной инициативе и уже сделали первые шаги в этом направлении. Ранее, 27 апреля, глава оборонного ведомства Чехии Яна Чернохова, выступая по Чешскому ТВ, сообщила, что за первые четыре месяца 2025 года в рамках инициативы по боеприпасам на Украину было направлено 400 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Отвечая на вопрос модератора о том, будет ли в этом году на Украину поставлено больше боеприпасов, чем в прошлом, Чернохова заявила, что ВСУ будет поставлено столько боеприпасов, сколько удастся собрать по всему миру. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250501/times-857206669.html
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петр павел, боеприпасы, украина
Спецоперация на Украине, Петр Павел, Боеприпасы, УКРАИНА
Президент Чехии раскрыл, сколько снарядов Европа отправит Киеву в 2025 году
Президент Чехии Павел: в 2025 году ВСУ получат 1,8 млн снарядов
ПРАГА, 4 мая – ПРАЙМ. До конца 2025 года в рамках инициативы по боеприпасам на Украину может быть направлено около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов, сообщил в воскресенье на пресс-конференции после переговоров в Праге с Владимиром Зеленским чешский президент Петр Павел.
"Мы будем активно продолжать поддержку Украины во всех сферах, в том числе, в военной. В частности, в рамках инициативы по боеприпасам до конца 2025 года может быть направлено около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов", - сказал Павел.
По предложению руководства Чехии с весны 2024 года в рамках так называемой "чешской инициативы по боеприпасам" при финансовом участии ряда западных стран происходит сбор, в основном, крупнокалиберных снарядов в третьих странах, которые затем направляются для ВСУ. По данным чешского минобороны, таким образом в 2024 году было собрано и отправлено на Украину более 1,5 миллиона единиц артснарядов.
Павел также сообщил, что в настоящее время в деятельности инициативы по боеприпасам участвуют 11 государств, еще несколько стран заявили о своем намерении присоединиться к данной инициативе и уже сделали первые шаги в этом направлении.
Times раскрыла, когда будут исчерпаны поставки американского оружия Украине
Ранее, 27 апреля, глава оборонного ведомства Чехии Яна Чернохова, выступая по Чешскому ТВ, сообщила, что за первые четыре месяца 2025 года в рамках инициативы по боеприпасам на Украину было направлено 400 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Отвечая на вопрос модератора о том, будет ли в этом году на Украину поставлено больше боеприпасов, чем в прошлом, Чернохова заявила, что ВСУ будет поставлено столько боеприпасов, сколько удастся собрать по всему миру.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.