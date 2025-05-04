https://1prime.ru/20250504/svo-857260458.html

Президент Чехии раскрыл, сколько снарядов Европа отправит Киеву в 2025 году

Президент Чехии раскрыл, сколько снарядов Европа отправит Киеву в 2025 году - 04.05.2025, ПРАЙМ

Президент Чехии раскрыл, сколько снарядов Европа отправит Киеву в 2025 году

До конца 2025 года в рамках инициативы по боеприпасам на Украину может быть направлено около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов,... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T19:44+0300

2025-05-04T19:44+0300

2025-05-04T19:44+0300

спецоперация на украине

петр павел

боеприпасы

украина

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ПРАГА, 4 мая – ПРАЙМ. До конца 2025 года в рамках инициативы по боеприпасам на Украину может быть направлено около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов, сообщил в воскресенье на пресс-конференции после переговоров в Праге с Владимиром Зеленским чешский президент Петр Павел. "Мы будем активно продолжать поддержку Украины во всех сферах, в том числе, в военной. В частности, в рамках инициативы по боеприпасам до конца 2025 года может быть направлено около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов", - сказал Павел. По предложению руководства Чехии с весны 2024 года в рамках так называемой "чешской инициативы по боеприпасам" при финансовом участии ряда западных стран происходит сбор, в основном, крупнокалиберных снарядов в третьих странах, которые затем направляются для ВСУ. По данным чешского минобороны, таким образом в 2024 году было собрано и отправлено на Украину более 1,5 миллиона единиц артснарядов. Павел также сообщил, что в настоящее время в деятельности инициативы по боеприпасам участвуют 11 государств, еще несколько стран заявили о своем намерении присоединиться к данной инициативе и уже сделали первые шаги в этом направлении. Ранее, 27 апреля, глава оборонного ведомства Чехии Яна Чернохова, выступая по Чешскому ТВ, сообщила, что за первые четыре месяца 2025 года в рамках инициативы по боеприпасам на Украину было направлено 400 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Отвечая на вопрос модератора о том, будет ли в этом году на Украину поставлено больше боеприпасов, чем в прошлом, Чернохова заявила, что ВСУ будет поставлено столько боеприпасов, сколько удастся собрать по всему миру. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250501/times-857206669.html

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петр павел, боеприпасы, украина