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Президент Чехии раскрыл, сколько снарядов Европа отправит Киеву в 2025 году - 04.05.2025, ПРАЙМ
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Президент Чехии раскрыл, сколько снарядов Европа отправит Киеву в 2025 году
Президент Чехии раскрыл, сколько снарядов Европа отправит Киеву в 2025 году - 04.05.2025, ПРАЙМ
Президент Чехии раскрыл, сколько снарядов Европа отправит Киеву в 2025 году
До конца 2025 года в рамках инициативы по боеприпасам на Украину может быть направлено около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов,... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T19:44+0300
2025-05-04T19:44+0300
спецоперация на украине
петр павел
боеприпасы
украина
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ПРАГА, 4 мая – ПРАЙМ. До конца 2025 года в рамках инициативы по боеприпасам на Украину может быть направлено около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов, сообщил в воскресенье на пресс-конференции после переговоров в Праге с Владимиром Зеленским чешский президент Петр Павел. "Мы будем активно продолжать поддержку Украины во всех сферах, в том числе, в военной. В частности, в рамках инициативы по боеприпасам до конца 2025 года может быть направлено около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов", - сказал Павел. По предложению руководства Чехии с весны 2024 года в рамках так называемой "чешской инициативы по боеприпасам" при финансовом участии ряда западных стран происходит сбор, в основном, крупнокалиберных снарядов в третьих странах, которые затем направляются для ВСУ. По данным чешского минобороны, таким образом в 2024 году было собрано и отправлено на Украину более 1,5 миллиона единиц артснарядов. Павел также сообщил, что в настоящее время в деятельности инициативы по боеприпасам участвуют 11 государств, еще несколько стран заявили о своем намерении присоединиться к данной инициативе и уже сделали первые шаги в этом направлении. Ранее, 27 апреля, глава оборонного ведомства Чехии Яна Чернохова, выступая по Чешскому ТВ, сообщила, что за первые четыре месяца 2025 года в рамках инициативы по боеприпасам на Украину было направлено 400 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Отвечая на вопрос модератора о том, будет ли в этом году на Украину поставлено больше боеприпасов, чем в прошлом, Чернохова заявила, что ВСУ будет поставлено столько боеприпасов, сколько удастся собрать по всему миру. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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петр павел, боеприпасы, украина
Спецоперация на Украине, Петр Павел, Боеприпасы, УКРАИНА
19:44 04.05.2025
 
Президент Чехии раскрыл, сколько снарядов Европа отправит Киеву в 2025 году

Президент Чехии Павел: в 2025 году ВСУ получат 1,8 млн снарядов

© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EPПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EP
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ПРАГА, 4 мая – ПРАЙМ. До конца 2025 года в рамках инициативы по боеприпасам на Украину может быть направлено около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов, сообщил в воскресенье на пресс-конференции после переговоров в Праге с Владимиром Зеленским чешский президент Петр Павел.
"Мы будем активно продолжать поддержку Украины во всех сферах, в том числе, в военной. В частности, в рамках инициативы по боеприпасам до конца 2025 года может быть направлено около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов", - сказал Павел.
По предложению руководства Чехии с весны 2024 года в рамках так называемой "чешской инициативы по боеприпасам" при финансовом участии ряда западных стран происходит сбор, в основном, крупнокалиберных снарядов в третьих странах, которые затем направляются для ВСУ. По данным чешского минобороны, таким образом в 2024 году было собрано и отправлено на Украину более 1,5 миллиона единиц артснарядов.
Павел также сообщил, что в настоящее время в деятельности инициативы по боеприпасам участвуют 11 государств, еще несколько стран заявили о своем намерении присоединиться к данной инициативе и уже сделали первые шаги в этом направлении.
США - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
Times раскрыла, когда будут исчерпаны поставки американского оружия Украине
1 мая, 12:23
Ранее, 27 апреля, глава оборонного ведомства Чехии Яна Чернохова, выступая по Чешскому ТВ, сообщила, что за первые четыре месяца 2025 года в рамках инициативы по боеприпасам на Украину было направлено 400 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Отвечая на вопрос модератора о том, будет ли в этом году на Украину поставлено больше боеприпасов, чем в прошлом, Чернохова заявила, что ВСУ будет поставлено столько боеприпасов, сколько удастся собрать по всему миру.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Спецоперация на УкраинеПетр ПавелБоеприпасыУКРАИНА
 
 
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