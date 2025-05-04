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"Разгром ВСУ". На Западе наконец придумали, как избежать Третьей мировой
"Разгром ВСУ". На Западе наконец придумали, как избежать Третьей мировой - 04.05.2025, ПРАЙМ
"Разгром ВСУ". На Западе наконец придумали, как избежать Третьей мировой
Единственный способ предотвратить перерастание украинского конфликта в глобальную войну - разгром российскими войсками Вооруженных сил Украины, что, вероятно... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T19:49+0300
2025-05-04T19:49+0300
2025-05-04T19:52+0300
спецоперация на украине
всу
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третья мировая война
мнение
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Единственный способ предотвратить перерастание украинского конфликта в глобальную войну - разгром российскими войсками Вооруженных сил Украины, что, вероятно станет тайной целью президента США Дональда Трампа. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.В частности, он написал: "Разгром Россией ВСУ и фашистов, насильно загнанных на Украину, вероятно, стал единственным способом остановить перерастание украинского конфликта в общеевропейскую (глобальную) войну в не столь отдаленном будущем".При этом профессор отметил, что высказывает свое мнение "вопреки упрощенной логике, которой руководствуются многие" на Западе.В то же время разгром ВСУ силами Российской Федерации, по утверждению Малинена, тайной целью Трампа, который оказался не настолько сильным лидером, "чтобы разрешить конфликт самостоятельно".Ранее глава Госдепа Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты продолжает работать над урегулированием конфликта на Украине, отметив, что Белый дом знает, каких позиций придерживаются и Россия, и Украина, и что эти позиции на сегодняшний день очень далеки.
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всу, разгром, третья мировая война, мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, разгром, третья мировая война, мнение
"Разгром ВСУ". На Западе наконец придумали, как избежать Третьей мировой
Профессор Малинен: разгром ВСУ - единственный способ избежать мировой войны
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.
Единственный способ предотвратить перерастание украинского конфликта в глобальную войну - разгром российскими войсками Вооруженных сил Украины, что, вероятно станет тайной целью президента США Дональда Трампа. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х
высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.
В частности, он написал: "Разгром Россией ВСУ и фашистов, насильно загнанных на Украину, вероятно, стал единственным способом остановить перерастание украинского конфликта в общеевропейскую (глобальную) войну в не столь отдаленном будущем".
При этом профессор отметил, что высказывает свое мнение "вопреки упрощенной логике, которой руководствуются многие" на Западе.
В то же время разгром ВСУ силами Российской Федерации, по утверждению Малинена, тайной целью Трампа, который оказался не настолько сильным лидером, "чтобы разрешить конфликт самостоятельно".
В Раде предложили создать космические силы ВСУ
Ранее глава Госдепа Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты продолжает работать над урегулированием конфликта на Украине, отметив, что Белый дом знает, каких позиций придерживаются и Россия, и Украина, и что эти позиции на сегодняшний день очень далеки.