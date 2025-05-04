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"Лгал не только России". Военных США взбесило лицемерие Белого дома - 04.05.2025, ПРАЙМ
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"Лгал не только России". Военных США взбесило лицемерие Белого дома
"Лгал не только России". Военных США взбесило лицемерие Белого дома - 04.05.2025, ПРАЙМ
"Лгал не только России". Военных США взбесило лицемерие Белого дома
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сознательно старался ввести Российскую Федерацию в заблуждение, добиваясь заморозки украинского конфликта, чтобы на... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T20:53+0300
2025-05-04T20:54+0300
спецоперация на украине
дональд трамп
конфликт на украине
урегулирование
обман
экспертное мнение
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сознательно старался ввести Российскую Федерацию в заблуждение, добиваясь заморозки украинского конфликта, чтобы на территории Украины разместились воинские контингенты ЕС. Об этом на своей странице в социальной сети X написал военный эксперт, офицер морской пехоты США в отставке Брайан Берлетик.Он выразил уверенность, что американский лидер сознательно стремился склонить Россию к установлению перемирия на Украине, чтобы в этой стране появились воинские контингенты стан Европы. По мнению Берлетика, в итоге конфликт был бы заморожен без устранения его первопричин, а европейцы создали бы на Украине буферную зону."Трамп не только пытался обмануть Россию, - подчеркнул отставной морпех, - но и откровенно лгал своим сторонникам о стремлении к миру".При этом он отметил, что Россия не поддается на такие провокации, и ВС РФ продолжают теснить противника на фронте.
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дональд трамп, конфликт на украине, урегулирование, обман, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, Конфликт на Украине, урегулирование, обман, экспертное мнение
20:53 04.05.2025 (обновлено: 20:54 04.05.2025)
 
"Лгал не только России". Военных США взбесило лицемерие Белого дома

Берлетик: Трамп хотел обмануть Россию, чтобы заморозить конфликт на Украине

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сознательно старался ввести Российскую Федерацию в заблуждение, добиваясь заморозки украинского конфликта, чтобы на территории Украины разместились воинские контингенты ЕС. Об этом на своей странице в социальной сети X написал военный эксперт, офицер морской пехоты США в отставке Брайан Берлетик.
Он выразил уверенность, что американский лидер сознательно стремился склонить Россию к установлению перемирия на Украине, чтобы в этой стране появились воинские контингенты стан Европы. По мнению Берлетика, в итоге конфликт был бы заморожен без устранения его первопричин, а европейцы создали бы на Украине буферную зону.
"Трамп не только пытался обмануть Россию, - подчеркнул отставной морпех, - но и откровенно лгал своим сторонникам о стремлении к миру".
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
"Хороший шанс". Трамп отметил прогресс в переговорах по Украине
17:42
При этом он отметил, что Россия не поддается на такие провокации, и ВС РФ продолжают теснить противника на фронте.
 
Спецоперация на УкраинеДональд ТрампКонфликт на Украинеурегулированиеобманэкспертное мнение
 
 
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