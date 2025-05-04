https://1prime.ru/20250504/uregulirovanie-857261389.html

"Лгал не только России". Военных США взбесило лицемерие Белого дома

"Лгал не только России". Военных США взбесило лицемерие Белого дома - 04.05.2025, ПРАЙМ

"Лгал не только России". Военных США взбесило лицемерие Белого дома

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сознательно старался ввести Российскую Федерацию в заблуждение, добиваясь заморозки украинского конфликта, чтобы на... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T20:53+0300

2025-05-04T20:53+0300

2025-05-04T20:54+0300

спецоперация на украине

дональд трамп

конфликт на украине

урегулирование

обман

экспертное мнение

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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сознательно старался ввести Российскую Федерацию в заблуждение, добиваясь заморозки украинского конфликта, чтобы на территории Украины разместились воинские контингенты ЕС. Об этом на своей странице в социальной сети X написал военный эксперт, офицер морской пехоты США в отставке Брайан Берлетик.Он выразил уверенность, что американский лидер сознательно стремился склонить Россию к установлению перемирия на Украине, чтобы в этой стране появились воинские контингенты стан Европы. По мнению Берлетика, в итоге конфликт был бы заморожен без устранения его первопричин, а европейцы создали бы на Украине буферную зону."Трамп не только пытался обмануть Россию, - подчеркнул отставной морпех, - но и откровенно лгал своим сторонникам о стремлении к миру".При этом он отметил, что Россия не поддается на такие провокации, и ВС РФ продолжают теснить противника на фронте.

https://1prime.ru/20250504/tramp-857259474.html

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дональд трамп, конфликт на украине, урегулирование, обман, экспертное мнение