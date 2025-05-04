https://1prime.ru/20250504/uregulirovanie-857261389.html
"Лгал не только России". Военных США взбесило лицемерие Белого дома
"Лгал не только России". Военных США взбесило лицемерие Белого дома - 04.05.2025, ПРАЙМ
"Лгал не только России". Военных США взбесило лицемерие Белого дома
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сознательно старался ввести Российскую Федерацию в заблуждение, добиваясь заморозки украинского конфликта, чтобы на... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T20:53+0300
2025-05-04T20:53+0300
2025-05-04T20:54+0300
спецоперация на украине
дональд трамп
конфликт на украине
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сознательно старался ввести Российскую Федерацию в заблуждение, добиваясь заморозки украинского конфликта, чтобы на территории Украины разместились воинские контингенты ЕС. Об этом на своей странице в социальной сети X написал военный эксперт, офицер морской пехоты США в отставке Брайан Берлетик.Он выразил уверенность, что американский лидер сознательно стремился склонить Россию к установлению перемирия на Украине, чтобы в этой стране появились воинские контингенты стан Европы. По мнению Берлетика, в итоге конфликт был бы заморожен без устранения его первопричин, а европейцы создали бы на Украине буферную зону."Трамп не только пытался обмануть Россию, - подчеркнул отставной морпех, - но и откровенно лгал своим сторонникам о стремлении к миру".При этом он отметил, что Россия не поддается на такие провокации, и ВС РФ продолжают теснить противника на фронте.
https://1prime.ru/20250504/tramp-857259474.html
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дональд трамп, конфликт на украине, урегулирование, обман, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, Конфликт на Украине, урегулирование, обман, экспертное мнение
"Лгал не только России". Военных США взбесило лицемерие Белого дома
Берлетик: Трамп хотел обмануть Россию, чтобы заморозить конфликт на Украине
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сознательно старался ввести Российскую Федерацию в заблуждение, добиваясь заморозки украинского конфликта, чтобы на территории Украины разместились воинские контингенты ЕС. Об этом на своей странице в социальной сети X
написал военный эксперт, офицер морской пехоты США в отставке Брайан Берлетик.
Он выразил уверенность, что американский лидер сознательно стремился склонить Россию к установлению перемирия на Украине, чтобы в этой стране появились воинские контингенты стан Европы. По мнению Берлетика, в итоге конфликт был бы заморожен без устранения его первопричин, а европейцы создали бы на Украине буферную зону.
"Трамп не только пытался обмануть Россию, - подчеркнул отставной морпех, - но и откровенно лгал своим сторонникам о стремлении к миру".
"Хороший шанс". Трамп отметил прогресс в переговорах по Украине
При этом он отметил, что Россия не поддается на такие провокации, и ВС РФ продолжают теснить противника на фронте.