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Названы самые высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли - 04.05.2025, ПРАЙМ
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Названы самые высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли
Названы самые высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли - 04.05.2025, ПРАЙМ
Названы самые высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли
Самые высокие стартовые зарплаты в нефтегазовой отрасли у супервайзеров по бурению или капитальному ремонту скважин, а также у инженеров автоматизированной... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T04:35+0300
2025-05-04T04:35+0300
нефть
энергетика
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Самые высокие стартовые зарплаты в нефтегазовой отрасли у супервайзеров по бурению или капитальному ремонту скважин, а также у инженеров автоматизированной системы управления технологическим процессом: они начинаются от 90 тысяч рублей в месяц, показали данные сервисно-рекрутинговой компании Fersol, которые есть в распоряжении у РИА Новости. Там отметили, что опытный супервайзер по бурению или капитальному ремонту скважин (КРС) может получать до 180 тысяч рублей в месяц, а инженер автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) - до 300 тысяч рублей. "Инженер по бурению (от 90,000 до 200,000) / Супервайзер по бурению (от 90,000 до 180,000). Супервайзер КРС. (от 90,000 до 180,000)... Инженер АСУ ТП. от 90,000 до 300,000", - привели в компании средние данные по месячной заработной плате. По словам руководителя отдела по подбору контрактного персонала Fersol Андрея Токранова, у супервайзеров КРС, инженеров и супервайзеров по бурению "высокий уровень ответственности, преимущественно вахтовый метод работы, работа в условиях постоянной многозадачности". Чтобы освоить эти профессии, нужно получить высшее образование по направлениям "Бурение нефтяных и газовых скважин", "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин", "Нефтегазовое дело". "Инженер АСУ ТП. Основная особенность - это постоянное развитие технологий АСУ ТП, специалисту необходимо следить за изменениями на рынке для обеспечения востребованности своей кандидатуры. Профессия интересна тем, что сама по себе автоматизация - специальность, которая обобщает в себе несколько других: программист, электротехник, технолог", - отметил Токранов. Он подчеркнул, что для этой профессии нужно высшее образование по направлению "Автоматизация технологических процессов и производств". Как правило, сотрудникам в нефтегазе нужно несколько лет проработать в полях - непосредственно на месторождениях, чтобы затем получить возможность перевестись на работу в офисе, добавил эксперт. Общий карьерный план выглядит так: специалист, ведущий специалист, главный специалист, руководитель группы или отдела. В числе наиболее высоких зарплат опытных сотрудников в отрасли также оплата труда маркшейдеров, инженеров по эксплуатации нефтегазового оборудования, инженеров в области охраны труда и промышленной безопасности (до 200 тысяч рублей в месяц), операторов по исследованию скважин (до 220 тысяч рублей), инженеров-проектировщиков нефтегазового оборудования (до 250 тысяч) и геомехаников (до 300 тысяч рублей в месяц), заключили в рекрутинговой компании.
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192
40
192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть
Нефть, Энергетика
04:35 04.05.2025
 
Названы самые высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли

Fersol: самые высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли начинаются от 90 тысяч рублей

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Самые высокие стартовые зарплаты в нефтегазовой отрасли у супервайзеров по бурению или капитальному ремонту скважин, а также у инженеров автоматизированной системы управления технологическим процессом: они начинаются от 90 тысяч рублей в месяц, показали данные сервисно-рекрутинговой компании Fersol, которые есть в распоряжении у РИА Новости.
Там отметили, что опытный супервайзер по бурению или капитальному ремонту скважин (КРС) может получать до 180 тысяч рублей в месяц, а инженер автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) - до 300 тысяч рублей.
"Инженер по бурению (от 90,000 до 200,000) / Супервайзер по бурению (от 90,000 до 180,000). Супервайзер КРС. (от 90,000 до 180,000)... Инженер АСУ ТП. от 90,000 до 300,000", - привели в компании средние данные по месячной заработной плате.
По словам руководителя отдела по подбору контрактного персонала Fersol Андрея Токранова, у супервайзеров КРС, инженеров и супервайзеров по бурению "высокий уровень ответственности, преимущественно вахтовый метод работы, работа в условиях постоянной многозадачности". Чтобы освоить эти профессии, нужно получить высшее образование по направлениям "Бурение нефтяных и газовых скважин", "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин", "Нефтегазовое дело".
"Инженер АСУ ТП. Основная особенность - это постоянное развитие технологий АСУ ТП, специалисту необходимо следить за изменениями на рынке для обеспечения востребованности своей кандидатуры. Профессия интересна тем, что сама по себе автоматизация - специальность, которая обобщает в себе несколько других: программист, электротехник, технолог", - отметил Токранов. Он подчеркнул, что для этой профессии нужно высшее образование по направлению "Автоматизация технологических процессов и производств".
Как правило, сотрудникам в нефтегазе нужно несколько лет проработать в полях - непосредственно на месторождениях, чтобы затем получить возможность перевестись на работу в офисе, добавил эксперт. Общий карьерный план выглядит так: специалист, ведущий специалист, главный специалист, руководитель группы или отдела.
В числе наиболее высоких зарплат опытных сотрудников в отрасли также оплата труда маркшейдеров, инженеров по эксплуатации нефтегазового оборудования, инженеров в области охраны труда и промышленной безопасности (до 200 тысяч рублей в месяц), операторов по исследованию скважин (до 220 тысяч рублей), инженеров-проектировщиков нефтегазового оборудования (до 250 тысяч) и геомехаников (до 300 тысяч рублей в месяц), заключили в рекрутинговой компании.
 
ЭнергетикаНефть
 
 
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