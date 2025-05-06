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В России появились первые органические лимоны

В России появились первые органические лимоны - 06.05.2025, ПРАЙМ

В России появились первые органические лимоны

Первые органические лимоны стали доступны на российском рынке, сертификат соответствия получила компания из ЮАР Zest fruit, сообщили РИА Новости в Роскачестве. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T07:16+0300

2025-05-06T07:16+0300

2025-05-06T07:16+0300

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роскачество

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Первые органические лимоны стали доступны на российском рынке, сертификат соответствия получила компания из ЮАР Zest fruit, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "На российском рынке появились первые в стране лимоны, прошедшие сертификацию согласно требованиям производства органической продукции. Сертификат соответствия от "Роскачество-Органик" получила компания Zest fruit (PTY) LTD из города Стелленбош в Южно-Африканской Республике (ЮАР)", - сказано в сообщении. В национальном институте развития качества отметили, что сертификация была проведена по заказу "Азбуки Вкуса". Теперь на полках сети магазинов можно найти лимоны, отвечающие экологическим стандартам. Стандарт гарантирует, что продукция была произведена без использования синтетических удобрений, пестицидов и ГМО. В Роскачестве уточнили, что в настоящее время по российскому органическому стандарту сертифицировано четыре производителя с Африканского континента. Две компании из Туниса, которые производят оливковое масло и оливки, одна из Кении, которая специализируется на авокадо, и последней стала компания по производству лимонов. "Мы видим устойчивый спрос со стороны африканских производителей фруктов, ягод, винодельческой продукции на сертификацию своих товаров на соответствие требованиям российских органических стандартов", - приводится в сообщении комментарий директора департамента развития органической и "зеленой" продукции Роскачества Владимира Увайдова. В Роскачестве напомнили, что все производители сертифицированной органической продукции попадают в соответствующий реестр Минсельхоза России и получают право маркировать свою продукцию знаком "Органик" государственного образца (белый лист на салатовом фоне).

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россия, промышленность, юар, москва, тунис, роскачество, минсельхоз