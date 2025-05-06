Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России появились первые органические лимоны - 06.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250506/rossija-857299577.html
В России появились первые органические лимоны
В России появились первые органические лимоны - 06.05.2025, ПРАЙМ
В России появились первые органические лимоны
Первые органические лимоны стали доступны на российском рынке, сертификат соответствия получила компания из ЮАР Zest fruit, сообщили РИА Новости в Роскачестве. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T07:16+0300
2025-05-06T07:16+0300
россия
промышленность
юар
москва
тунис
роскачество
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857299577.jpg?1746504996
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Первые органические лимоны стали доступны на российском рынке, сертификат соответствия получила компания из ЮАР Zest fruit, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "На российском рынке появились первые в стране лимоны, прошедшие сертификацию согласно требованиям производства органической продукции. Сертификат соответствия от "Роскачество-Органик" получила компания Zest fruit (PTY) LTD из города Стелленбош в Южно-Африканской Республике (ЮАР)", - сказано в сообщении. В национальном институте развития качества отметили, что сертификация была проведена по заказу "Азбуки Вкуса". Теперь на полках сети магазинов можно найти лимоны, отвечающие экологическим стандартам. Стандарт гарантирует, что продукция была произведена без использования синтетических удобрений, пестицидов и ГМО. В Роскачестве уточнили, что в настоящее время по российскому органическому стандарту сертифицировано четыре производителя с Африканского континента. Две компании из Туниса, которые производят оливковое масло и оливки, одна из Кении, которая специализируется на авокадо, и последней стала компания по производству лимонов. "Мы видим устойчивый спрос со стороны африканских производителей фруктов, ягод, винодельческой продукции на сертификацию своих товаров на соответствие требованиям российских органических стандартов", - приводится в сообщении комментарий директора департамента развития органической и "зеленой" продукции Роскачества Владимира Увайдова. В Роскачестве напомнили, что все производители сертифицированной органической продукции попадают в соответствующий реестр Минсельхоза России и получают право маркировать свою продукцию знаком "Органик" государственного образца (белый лист на салатовом фоне).
юар
москва
тунис
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, юар, москва, тунис, роскачество, минсельхоз
РОССИЯ, Промышленность, ЮАР, МОСКВА, ТУНИС, Роскачество, Минсельхоз
07:16 06.05.2025
 
В России появились первые органические лимоны

Первые органические лимоны стали доступны на российском рынке

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Первые органические лимоны стали доступны на российском рынке, сертификат соответствия получила компания из ЮАР Zest fruit, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"На российском рынке появились первые в стране лимоны, прошедшие сертификацию согласно требованиям производства органической продукции. Сертификат соответствия от "Роскачество-Органик" получила компания Zest fruit (PTY) LTD из города Стелленбош в Южно-Африканской Республике (ЮАР)", - сказано в сообщении.
В национальном институте развития качества отметили, что сертификация была проведена по заказу "Азбуки Вкуса". Теперь на полках сети магазинов можно найти лимоны, отвечающие экологическим стандартам. Стандарт гарантирует, что продукция была произведена без использования синтетических удобрений, пестицидов и ГМО.
В Роскачестве уточнили, что в настоящее время по российскому органическому стандарту сертифицировано четыре производителя с Африканского континента. Две компании из Туниса, которые производят оливковое масло и оливки, одна из Кении, которая специализируется на авокадо, и последней стала компания по производству лимонов.
"Мы видим устойчивый спрос со стороны африканских производителей фруктов, ягод, винодельческой продукции на сертификацию своих товаров на соответствие требованиям российских органических стандартов", - приводится в сообщении комментарий директора департамента развития органической и "зеленой" продукции Роскачества Владимира Увайдова.
В Роскачестве напомнили, что все производители сертифицированной органической продукции попадают в соответствующий реестр Минсельхоза России и получают право маркировать свою продукцию знаком "Органик" государственного образца (белый лист на салатовом фоне).
 
РОССИЯПромышленностьЮАРМОСКВАТУНИСРоскачествоМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала