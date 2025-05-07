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"Ценная установка". В США ужаснулись произошедшему в зоне спецоперации
"Ценная установка". В США ужаснулись произошедшему в зоне спецоперации - 07.05.2025, ПРАЙМ
"Ценная установка". В США ужаснулись произошедшему в зоне спецоперации
Вооруженные силы Украины рискуют лишиться еще большего числа РСЗО HIMARS из-за российских FPV-беспилотников. Об этом в материале для издания Forbes написал... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T09:39+0300
2025-05-07T09:39+0300
2025-05-07T09:39+0300
спецоперация на украине
россия
оружие
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины рискуют лишиться еще большего числа РСЗО HIMARS из-за российских FPV-беспилотников. Об этом в материале для издания Forbes написал военный обозреватель Дэвид Экс."Лучшее российское подразделение, использующее беспилотники, только что запустило помехозащищенный дрон <…> на востоке Украины и уничтожило одну из ценных пусковых установок HIMARS", — заметил автор публикации.Экс также заметил, что потери ВСУ могут увеличиться, поскольку лучшие российские беспилотники продолжают проводить успешные атаки.
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россия, оружие
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, оружие
"Ценная установка". В США ужаснулись произошедшему в зоне спецоперации
Forbes: ВСУ могут потерять еще больше HIMARS из-за российских FPV-дронов
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины рискуют лишиться еще большего числа РСЗО HIMARS из-за российских FPV-беспилотников. Об этом в материале для издания Forbes написал
военный обозреватель Дэвид Экс.
"Лучшее российское подразделение, использующее беспилотники, только что запустило помехозащищенный дрон <…> на востоке Украины и уничтожило одну из ценных пусковых установок HIMARS", — заметил автор публикации.
Экс также заметил, что потери ВСУ могут увеличиться, поскольку лучшие российские беспилотники продолжают проводить успешные атаки.
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