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"Ценная установка". В США ужаснулись произошедшему в зоне спецоперации

"Ценная установка". В США ужаснулись произошедшему в зоне спецоперации - 07.05.2025, ПРАЙМ

"Ценная установка". В США ужаснулись произошедшему в зоне спецоперации

Вооруженные силы Украины рискуют лишиться еще большего числа РСЗО HIMARS из-за российских FPV-беспилотников. Об этом в материале для издания Forbes написал... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T09:39+0300

2025-05-07T09:39+0300

2025-05-07T09:39+0300

спецоперация на украине

россия

оружие

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины рискуют лишиться еще большего числа РСЗО HIMARS из-за российских FPV-беспилотников. Об этом в материале для издания Forbes написал военный обозреватель Дэвид Экс."Лучшее российское подразделение, использующее беспилотники, только что запустило помехозащищенный дрон <…> на востоке Украины и уничтожило одну из ценных пусковых установок HIMARS", — заметил автор публикации.Экс также заметил, что потери ВСУ могут увеличиться, поскольку лучшие российские беспилотники продолжают проводить успешные атаки.

https://1prime.ru/20250503/oruzhie-857247821.html

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россия, оружие