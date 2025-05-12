https://1prime.ru/20250512/novak-857487900.html

Новак рассказал, как будет меняться структура энергогенерации в России

Новак рассказал, как будет меняться структура энергогенерации в России - 12.05.2025, ПРАЙМ

Новак рассказал, как будет меняться структура энергогенерации в России

Россия сохранит опору на традиционные отрасли топливно-энергетического комплекса, одновременно наращивая долю атомных электростанций (АЭС) и возобновляемых... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T14:10+0300

2025-05-12T14:10+0300

2025-05-12T14:10+0300

энергетика

нефть

александр новак

аэс

виэ

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия сохранит опору на традиционные отрасли топливно-энергетического комплекса, одновременно наращивая долю атомных электростанций (АЭС) и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), развивая водород и углеродоемкие технологии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Энергетическая стратегия России учитывает текущие тренды в ТЭК, мировые потребности в источниках энергии и нацелена на стабильное обеспечение энергоресурсами внутреннего рынка и лидерство страны на международной энергетической арене. Мы сохраним опору на традиционные отрасли ТЭК, одновременно наращивая долю АЭС и ВИЭ, развивая водород и углеродоемкие технологии. То есть будем придерживаться сбалансированного подхода", - написал он в авторской статье для журнала "Энергетическая политика". Новак отметил, что эти задачи будут достигнуты через рациональное использование всех видов энергетических ресурсов, эффективное освоение ресурсной базы, модернизацию отраслей энергетики, достижение технологического суверенитета, развитие транспортной и логистической инфраструктур, подготовку высококвалифицированных производственных кадров для каждой отрасли.

https://1prime.ru/20250502/rosatom-857233401.html

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нефть, александр новак, аэс, виэ