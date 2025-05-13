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Программа льготного автокредитования "Семейным автомобилем" расширена
Программа льготного автокредитования "Семейным автомобилем" расширена - 13.05.2025, ПРАЙМ
Программа льготного автокредитования "Семейным автомобилем" расширена
Минпромторг России с 13 мая расширил программу льготного автокредитования, в которую теперь включены семьи с тремя и более детьми, а также раненные на СВО при... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T19:49+0300
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экономика
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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Минпромторг России с 13 мая расширил программу льготного автокредитования, в которую теперь включены семьи с тремя и более детьми, а также раненные на СВО при покупке авто с ручным управлением, сообщила пресс-служба министерства. В апреле глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил журналистам, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров дал поручение по расширению программы льготного автокредитования. "Минпромторг России расширил программу льготного автокредитования подпрограммой "Семейной автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан, с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой 10% смогут семьи, имеющие трёх и более детей", - говорится в сообщении. Помимо этого введены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составит 40%. На сегодняшний день программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО. Базовая скидка от стоимости электромобиля составляет 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей ДФО - 25%. В январе в Минпромторге уточняли, что федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов.
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россия, антон алиханов, денис мантуров, минпромторг, авто, кредит, льготный автокредит
Экономика, РОССИЯ, Антон Алиханов, Денис Мантуров, Минпромторг, Авто, кредит, льготный автокредит
Программа льготного автокредитования "Семейным автомобилем" расширена
Минпромторг России расширил программу льготного автокредитования "Семейным автомобилем"
МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Минпромторг России с 13 мая расширил программу льготного автокредитования, в которую теперь включены семьи с тремя и более детьми, а также раненные на СВО при покупке авто с ручным управлением, сообщила пресс-служба министерства.
В апреле глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил журналистам, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров дал поручение по расширению программы льготного автокредитования.
"Минпромторг России расширил программу льготного автокредитования подпрограммой "Семейной автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан, с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой 10% смогут семьи, имеющие трёх и более детей", - говорится в сообщении.
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Помимо этого введены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составит 40%.
На сегодняшний день программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО. Базовая скидка от стоимости электромобиля составляет 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей ДФО - 25%.
В январе в Минпромторге уточняли, что федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов.