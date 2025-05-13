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Программа льготного автокредитования "Семейным автомобилем" расширена

Программа льготного автокредитования "Семейным автомобилем" расширена - 13.05.2025, ПРАЙМ

Программа льготного автокредитования "Семейным автомобилем" расширена

Минпромторг России с 13 мая расширил программу льготного автокредитования, в которую теперь включены семьи с тремя и более детьми, а также раненные на СВО при... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T19:49+0300

2025-05-13T19:49+0300

2025-05-13T19:49+0300

экономика

россия

антон алиханов

денис мантуров

минпромторг

авто

кредит

льготный автокредит

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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Минпромторг России с 13 мая расширил программу льготного автокредитования, в которую теперь включены семьи с тремя и более детьми, а также раненные на СВО при покупке авто с ручным управлением, сообщила пресс-служба министерства. В апреле глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил журналистам, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров дал поручение по расширению программы льготного автокредитования. "Минпромторг России расширил программу льготного автокредитования подпрограммой "Семейной автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан, с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой 10% смогут семьи, имеющие трёх и более детей", - говорится в сообщении. Помимо этого введены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составит 40%. На сегодняшний день программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО. Базовая скидка от стоимости электромобиля составляет 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей ДФО - 25%. В январе в Минпромторге уточняли, что федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов.

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россия, антон алиханов, денис мантуров, минпромторг, авто, кредит, льготный автокредит