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Правительство собирается продлить запрет на экспорт бензина

Правительство собирается продлить запрет на экспорт бензина - 14.05.2025, ПРАЙМ

Правительство собирается продлить запрет на экспорт бензина

Правительство РФ рассматривает продление на сентябрь запрета на экспорт бензина для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T12:26+0300

2025-05-14T12:26+0300

2025-05-14T12:26+0300

энергетика

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ рассматривает продление на сентябрь запрета на экспорт бензина для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее миллиона тонн в год), а также обсуждает отказ от введения обязательного норматива продаж топлива на срочном рынке, сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами совещания у вице-премьера РФ Александра Новака. В среду Новак провел совещание о ситуации на рынке нефтепродуктов. В нем приняли участие представители Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Петербургской биржи и нефтяных компаний. По словам собеседника агентства, на совещании обсуждалось "продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей на август-сентябрь, отказ от введения обязательного норматива для срочного рынка". Также участники совещания уделили внимание вопросу возможного увеличения резерва под внеплановые заявки на перевозку топлива по железной дороге. Ведомства и нефтяники оценили текущую ситуацию на внутреннем рынке как стабильную, добавил источник. Правительство РФ ранее продлило по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей запрет сохраняется. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа прошлого года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов. Правительство РФ в сентябре утвердило дорожную карту развития срочного рынка нефтепродуктов на 2024-2025 годы. План, в частности, предусматривает введение в третьем квартале 2025 года обязательного норматива продаж топлива на срочном рынке. Сейчас этот норматив носит рекомендательный характер. Он составляет 1% от норматива продаж топлива в основной секции биржи.

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нефть, рф, александр новак, минсельхоз, еаэс