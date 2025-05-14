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Лула да Силва намерен содействовать успеху переговоров России и Украины
Лула да Силва намерен содействовать успеху переговоров России и Украины - 14.05.2025, ПРАЙМ
Лула да Силва намерен содействовать успеху переговоров России и Украины
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заверил своеего российского коллегу Владимира Путина, что будет всемерно содействовать успеху прямых переговоров... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T21:20+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заверил своеего российского коллегу Владимира Путина, что будет всемерно содействовать успеху прямых переговоров между Россией и Украиной, намеченных на 15 мая в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля. Путин провел телефонный разговор с Инасио Лулой да Силвой во время технической остановки бразильского спецрейса в Москве по пути из Китая"Луис Инасио Лула да Силва поделился впечатлениями по итогам своего завершившегося визита в КНР, обратив особое внимание на принятое в Пекине двустороннее Совместное заявление в поддержку инициативы президента России о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров", - говорится в сообщении."Президент Бразилии намерен со своей стороны всемерно содействовать их успеху", - отмечается в публикации.Путин, со своей стороны выразил признательность руководству Бразилии и Китая за стремление внести вклад в урегулирование конфликта на Украине."Владимир Путин выразил признательность руководству Бразилии и Китая за искреннее стремление внести конструктивный вклад в поиск путей урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.Также стороны подтвердили настрой на развитие российско-бразильского стратегического партнерства."Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-бразильского стратегического партнерства, новый импульс которому придали проведенные ими в Москве 9 мая переговоры", - отмечается в сообщении.
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россия, бразилия, украина, лула да силва, владимир путин, мировая экономика
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, УКРАИНА, Лула да Силва, Владимир Путин, Мировая экономика
Лула да Силва намерен содействовать успеху переговоров России и Украины
Президент Бразилии заявил, что будет содействовать успеху переговоров РФ и Украины 15 мая
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заверил своеего российского коллегу Владимира Путина, что будет всемерно содействовать успеху прямых переговоров между Россией и Украиной, намеченных на 15 мая в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин провел телефонный разговор с Инасио Лулой да Силвой во время технической остановки бразильского спецрейса в Москве по пути из Китая
"Луис Инасио Лула да Силва поделился впечатлениями по итогам своего завершившегося визита в КНР, обратив особое внимание на принятое в Пекине двустороннее Совместное заявление в поддержку инициативы президента России о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров", - говорится в сообщении.
Россия готова возобновить прямые переговоры с Украиной, заявил Ушаков
"Президент Бразилии намерен со своей стороны всемерно содействовать их успеху", - отмечается в публикации.
Путин, со своей стороны выразил признательность руководству Бразилии и Китая за стремление внести вклад в урегулирование конфликта на Украине.
"Владимир Путин выразил признательность руководству Бразилии и Китая за искреннее стремление внести конструктивный вклад в поиск путей урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.
Также стороны подтвердили настрой на развитие российско-бразильского стратегического партнерства.
"Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-бразильского стратегического партнерства, новый импульс которому придали проведенные ими в Москве 9 мая переговоры", - отмечается в сообщении.