https://1prime.ru/20250514/neft-857573882.html

Стратрезерв нефти США за неделю вырос на 0,5 млн баррелей - до 399,65 млн

Стратрезерв нефти США за неделю вырос на 0,5 млн баррелей - до 399,65 млн - 14.05.2025, ПРАЙМ

Стратрезерв нефти США за неделю вырос на 0,5 млн баррелей - до 399,65 млн

Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 9 мая, увеличился на 528 тысяч баррелей - до 399,65 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T18:02+0300

2025-05-14T18:02+0300

2025-05-14T18:02+0300

энергетика

нефть

сша

джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 9 мая, увеличился на 528 тысяч баррелей - до 399,65 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года до конца следующего года. С начала 2023 года динамика несколько раз менялась, а с декабря того же года резерв непрерывно рос. Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. В марте этого года глава минэнерго США Крис Райт заявил, что стране потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический резерв, однако администрация Дональда Трампа намерена это сделать.

https://1prime.ru/20250514/neft-857572537.html

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нефть, сша, джо байден, дональд трамп