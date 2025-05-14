https://1prime.ru/20250514/neft-857573882.html
Стратрезерв нефти США за неделю вырос на 0,5 млн баррелей - до 399,65 млн
Стратрезерв нефти США за неделю вырос на 0,5 млн баррелей - до 399,65 млн - 14.05.2025, ПРАЙМ
Стратрезерв нефти США за неделю вырос на 0,5 млн баррелей - до 399,65 млн
Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 9 мая, увеличился на 528 тысяч баррелей - до 399,65 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T18:02+0300
2025-05-14T18:02+0300
2025-05-14T18:02+0300
энергетика
нефть
сша
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 9 мая, увеличился на 528 тысяч баррелей - до 399,65 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года до конца следующего года. С начала 2023 года динамика несколько раз менялась, а с декабря того же года резерв непрерывно рос. Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. В марте этого года глава минэнерго США Крис Райт заявил, что стране потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический резерв, однако администрация Дональда Трампа намерена это сделать.
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нефть, сша, джо байден, дональд трамп
Энергетика, Нефть, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Стратрезерв нефти США за неделю вырос на 0,5 млн баррелей - до 399,65 млн
Стратегический резерв нефти США за неделю вырос на 0,5 млн баррелей - до 399,65 млн
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 9 мая, увеличился на 528 тысяч баррелей - до 399,65 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года до конца следующего года. С начала 2023 года динамика несколько раз менялась, а с декабря того же года резерв непрерывно рос. Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва.
В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
В марте этого года глава минэнерго США Крис Райт заявил, что стране потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический резерв, однако администрация Дональда Трампа намерена это сделать.
Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли на 0,8%