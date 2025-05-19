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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после понижения кредитного рейтинга США

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после понижения кредитного рейтинга США - 19.05.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после понижения кредитного рейтинга США

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит сильно снижаются в начале новой недели после понижения кредитным агентством Moody's рейтинга эмитента... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T15:03+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит сильно снижаются в начале новой недели после понижения кредитным агентством Moody's рейтинга эмитента правительства США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.53 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,66%, до 42 455 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,57%, до 21 168,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,15%, до 5 906,75 пункта. Рынки анализируют понижение рейтинговым агентством Moody's в отношении правительства США долгосрочного рейтинга эмитента и рейтинга необеспеченной задолженности эмитента до "AA1"с "AAA". В ответ министр финансов США Скотт Бессент назвал агентство "отстающим индикатором". Акции американской инвестиционной компании Blackstone снижаются в цене на предторгах более чем на 1,2% после того, как компания объявила о заключении соглашения о приобретении TXNM Energy за 11,5 миллиарда долларов. Бумаги соцсети Reddit в то же время дешевеют примерно на 6%, аналитики Wells Fargo понизили рейтинг бумаг компании до "на уровне рынка" с "выше рынка".

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рынок, торги, акции, сша, скотт бессент, moody's, reddit, wells fargo, nasdaq composite