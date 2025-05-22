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"АвтоВАЗ" снизил прогноз по продажам новых легковых авто и LCV в России

"АвтоВАЗ" снизил прогноз по продажам новых легковых авто и LCV в России - 22.05.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" снизил прогноз по продажам новых легковых авто и LCV в России

"АвтоВАЗ" снизил прогноз по продажам новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России на 2025 год, теперь ожидает снижения до 1,2 миллиона единиц | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T15:27+0300

2025-05-22T15:27+0300

2025-05-22T15:28+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" снизил прогноз по продажам новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России на 2025 год, теперь ожидает снижения до 1,2 миллиона единиц с 1,7 миллиона в 2024 году, следует из слов вице-президента "АвтоВАЗа" Сергея Громака. В ноябре прошлого года президент компании Максим Соколов озвучивал прогноз снижения продаж новых легковых автомобилей и LCV в 2025 году на 300-400 тысяч штук по сравнению с 2024 годом - до 1,3-1,4 миллиона единиц. "У нас в прошлом году рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России был 1 миллион 700 тысяч единиц. Хороший результат, хотя, бывало и больше... В этом году мы оцениваем, что легковой рынок в России составит где-то 1,2 миллиона автомобилей - очень существенное падение для всех", - сказал Громак в ходе выступления в Совете Федерации. По его словам, ориентиром для отечественного автомобильного рынка является результат продаж 2012 года, когда было реализовано почти 3 миллиона автомобилей. Топ-менеджер также отметил важность сохранения программ поддержки высоколокализованных автопроизводителей, которые реализуют Минпромторг России и Фонд развития промышленности. "Огромное подспорье - это программа льготных займов Минпромторга и Фонда развития промышленности. Очень важно эту программу продолжать финансировать, сохранить, и сохранить льготные ставки на 3-5% на локализационный инвестиционный проект. Дальше очень важно сохранить финансирование субсидий на НИОКР - очень успешный продукт Минпромторга", - уточнил Громак.

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бизнес, россия, москва, максим соколов, минпромторг, автоваз, фонд развития промышленности, авто