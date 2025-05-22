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Парламент Ганы обсудит разработку месторождения Pecan с участием "Лукойла"

Парламент Ганы обсудит разработку месторождения Pecan с участием "Лукойла" - 22.05.2025, ПРАЙМ

Парламент Ганы обсудит разработку месторождения Pecan с участием "Лукойла"

Окончательное инвестиционное решение по проекту разработки месторождения Pecan в Гане с участием "Лукойла" обсудит парламент страны на следующей неделе, сообщил | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T11:12+0300

2025-05-22T11:12+0300

2025-05-22T11:12+0300

энергетика

нефть

гана

лукойл

госдума

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Окончательное инвестиционное решение по проекту разработки месторождения Pecan в Гане с участием "Лукойла" обсудит парламент страны на следующей неделе, сообщил РИА Новости председатель комитета по энергетике парламента Республики Гана Эммануэл Бедзра. "Окончательное решение пока не принято. Мы примем его, когда соберётся парламент. Парламент возобновит работу во вторник на следующей неделе, и это один из вопросов, который мы будем рассматривать. Поэтому решение будет принято, когда мы вернёмся в Гану - после нашей поездки (в Россию - ред.)", - сказал Бездра в разговоре с РИА Новости в кулуарах Госдумы во время визита в Россию. Проект Pecan - это один из крупнейших нефтяных проектов на континентальном шельфе Ганы. Он реализуется в пределах блока Deepwater Tano Cape Three Points (DWT/CTP), расположенного у южного побережья страны. Оператором проекта выступает норвежская компания Aker Energy, в консорциум также входят российская компания "Лукойл", ганская Fueltrade и национальная нефтегазовая корпорация Ганы (GNPC). Месторождение Pecan является центральным активом блока и, по оценкам Aker Energy, содержит порядка 334 миллионов баррелей извлекаемой нефти. Разработка планируется с использованием плавучей установки по добыче, хранению и отгрузке нефти (FPSO), при этом работы будут вестись на глубинах более 2,5 тысячи метров. На данный момент проект находится на стадии ожидания финального инвестиционного решения (Final Investment Decision, FID), которое станет ключевым этапом запуска добычи. После утверждения FID участники консорциума должны окончательно согласовать объёмы вложений, технический план, финансовую модель и сроки начала промышленной фазы.

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нефть, гана, лукойл, госдума