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Mazda возобновила продажи автомобилей в России - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Mazda возобновила продажи автомобилей в России
Mazda возобновила продажи автомобилей в России - 23.05.2025, ПРАЙМ
Mazda возобновила продажи автомобилей в России
Компания Mazda возобновила продажи некоторых моделей своих автомобилей в России через партнеров официального представительства, сообщает Autonews. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T23:06+0300
2025-05-23T23:06+0300
экономика
mazda
китай
авто
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Компания Mazda возобновила продажи некоторых моделей своих автомобилей в России через партнеров официального представительства, сообщает Autonews.В шоурумах дилеров представлены модели Mazda CX-5 и Mazda CX-50. Часть автомобилей уже доступны в салонах — их можно купить сразу, часть на центральном складе. Машины поставляются преимущественно из Китая.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГарантия на продаваемые автомобили составляет три года или 100 тысяч километров пробега. На автомобили, привезенные дилерами самостоятельно, действует гарантия в виде страховки или локальная дилерская гарантия.
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mazda, китай, авто
Экономика, Mazda, КИТАЙ, Авто
23:06 23.05.2025
 
Mazda возобновила продажи автомобилей в России

Autonews: Mazda возобновила продажи некоторых своих автомобилей в России

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип компании Mazda на фасаде автосалона в Москве
Логотип компании Mazda на фасаде автосалона в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Компания Mazda возобновила продажи некоторых моделей своих автомобилей в России через партнеров официального представительства, сообщает Autonews.
В шоурумах дилеров представлены модели Mazda CX-5 и Mazda CX-50. Часть автомобилей уже доступны в салонах — их можно купить сразу, часть на центральном складе. Машины поставляются преимущественно из Китая.
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Гарантия на продаваемые автомобили составляет три года или 100 тысяч километров пробега. На автомобили, привезенные дилерами самостоятельно, действует гарантия в виде страховки или локальная дилерская гарантия.
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