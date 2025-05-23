https://1prime.ru/20250523/mazda-857880322.html

Mazda возобновила продажи автомобилей в России

Mazda возобновила продажи автомобилей в России - 23.05.2025, ПРАЙМ

Mazda возобновила продажи автомобилей в России

Компания Mazda возобновила продажи некоторых моделей своих автомобилей в России через партнеров официального представительства, сообщает Autonews. | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T23:06+0300

2025-05-23T23:06+0300

2025-05-23T23:06+0300

экономика

mazda

китай

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83318/67/833186752_0:0:3321:1869_1920x0_80_0_0_4d143323350cfd794ef53500c4158912.jpg

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Компания Mazda возобновила продажи некоторых моделей своих автомобилей в России через партнеров официального представительства, сообщает Autonews.В шоурумах дилеров представлены модели Mazda CX-5 и Mazda CX-50. Часть автомобилей уже доступны в салонах — их можно купить сразу, часть на центральном складе. Машины поставляются преимущественно из Китая.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГарантия на продаваемые автомобили составляет три года или 100 тысяч километров пробега. На автомобили, привезенные дилерами самостоятельно, действует гарантия в виде страховки или локальная дилерская гарантия.

https://1prime.ru/20241225/avtomobili-853865247.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

mazda, китай, авто