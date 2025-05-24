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СМИ сообщили о возвращении крупного автопроизводителя в Россию
СМИ сообщили о возвращении крупного автопроизводителя в Россию - 24.05.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о возвращении крупного автопроизводителя в Россию
Автомобили японского производителя Mazda вновь появились на российском рынке, сообщает Autonews, ссылаясь на пресс-службу компании ООО "Мазда Мотор Рус". | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T09:05+0300
2025-05-24T09:05+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Автомобили японского производителя Mazda вновь появились на российском рынке, сообщает Autonews, ссылаясь на пресс-службу компании ООО "Мазда Мотор Рус". "Сейчас у дилеров представлены две модели: Mazda CX-5 и Mazda CX-50", - отмечается в публикации.В материале также указано, что автомобили поставляются в Россию напрямую из Китая. На них предоставляется гарантия сроком на три года или на пробег в сто тысяч километров.Кроме того, данные автомобили собираются для европейского рынка и не имеют русификации; пользователям доступны только китайский и английский языки. Уточняется, что попытка самостоятельно установить русский язык может привести к поломке автомобиля и дорогостоящему ремонту.
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бизнес, mazda, китай, авто
Экономика, Бизнес, Mazda, КИТАЙ, Авто
СМИ сообщили о возвращении крупного автопроизводителя в Россию
Autonews: автомобили компании Mazda вернулись на российский рынок
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ.
Автомобили японского производителя Mazda вновь появились на российском рынке, сообщает Autonews
, ссылаясь на пресс-службу компании ООО "Мазда Мотор Рус".
"Сейчас у дилеров представлены две модели: Mazda CX-5 и Mazda CX-50", - отмечается в публикации.
В материале также указано, что автомобили поставляются в Россию напрямую из Китая. На них предоставляется гарантия сроком на три года или на пробег в сто тысяч километров.
Кроме того, данные автомобили собираются для европейского рынка и не имеют русификации; пользователям доступны только китайский и английский языки. Уточняется, что попытка самостоятельно установить русский язык может привести к поломке автомобиля и дорогостоящему ремонту.
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