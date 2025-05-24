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СМИ: США хотят снять лимит на выброс парниковых газов для электростанций
СМИ: США хотят снять лимит на выброс парниковых газов для электростанций - 24.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: США хотят снять лимит на выброс парниковых газов для электростанций
США хотят снять все ограничения на выброс парниковых газов для угольных и газовых электростанций, сообщает газета New York Times со ссылкой на проект Агентства... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T12:59+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. США хотят снять все ограничения на выброс парниковых газов для угольных и газовых электростанций, сообщает газета New York Times со ссылкой на проект Агентства США по охране окружающей среды (EPA). "Агентство по охране окружающей среды разработало проект плана по снятию всех ограничений на выброс парниковых газов из электростанций США, работающих на угле и газе", - пишет газета со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания. Согласно документу, EPA аргументирует свое предложение тем, что электростанции, работающие на ископаемом топливе, играют незначительную роль в изменении климата, поскольку их доля в мировом объеме выбрасываемых парниковых газов мала и продолжает снижаться. Ведомство утверждает, что снятие ограничений для американских электростанций не окажет существенного влияния на здоровье и благополучие людей. Как уточняет New York Times, в начале мая ведомство представило свой план на рассмотрение Белому дому, в нем еще возможны изменения. Ранее газета Washington Post сообщала, что ФБР допрашивала сотрудников EPA в рамках расследования программы прошлой администрации США во главе с экс-президентом Джо Байденом о выделении 20 миллиардов долларов на проекты по альтернативной энергии. Как отмечала газета, это расследование уже стало причиной, по которой подал в отставку один из "опытных прокуроров".
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нефть, сша, джо байден, new york times, белый дом, washington post
Энергетика, Нефть, США, Джо Байден, New York Times, Белый дом, Washington Post
СМИ: США хотят снять лимит на выброс парниковых газов для электростанций
NYT: США хотят снять все ограничения на выброс парниковых газов для электростанций
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. США хотят снять все ограничения на выброс парниковых газов для угольных и газовых электростанций, сообщает газета New York Times со ссылкой на проект Агентства США по охране окружающей среды (EPA).
"Агентство по охране окружающей среды разработало проект плана по снятию всех ограничений на выброс парниковых газов из электростанций США, работающих на угле и газе", - пишет газета со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания.
Согласно документу, EPA аргументирует свое предложение тем, что электростанции, работающие на ископаемом топливе, играют незначительную роль в изменении климата, поскольку их доля в мировом объеме выбрасываемых парниковых газов мала и продолжает снижаться. Ведомство утверждает, что снятие ограничений для американских электростанций не окажет существенного влияния на здоровье и благополучие людей.
Как уточняет New York Times, в начале мая ведомство представило свой план на рассмотрение Белому дому, в нем еще возможны изменения.
Ранее газета Washington Post сообщала, что ФБР допрашивала сотрудников EPA в рамках расследования программы прошлой администрации США во главе с экс-президентом Джо Байденом о выделении 20 миллиардов долларов на проекты по альтернативной энергии. Как отмечала газета, это расследование уже стало причиной, по которой подал в отставку один из "опытных прокуроров".
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