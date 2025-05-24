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СМИ: ЕС может закупать больше оружия из США для отправки Киеву - 24.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: ЕС может закупать больше оружия из США для отправки Киеву
СМИ: ЕС может закупать больше оружия из США для отправки Киеву - 24.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС может закупать больше оружия из США для отправки Киеву
Европейский союз на фоне отсутствия своих запасов оружия рассматривает возможность закупать больше вооружений из США для отправки на Украину, передает Bloomberg | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T23:25+0300
2025-05-24T23:25+0300
спецоперация на украине
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дональд трамп
оружие
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Европейский союз на фоне отсутствия своих запасов оружия рассматривает возможность закупать больше вооружений из США для отправки на Украину, передает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, Европа не располагает ни запасами оружия, ни возможностей обеспечить его производство в достаточно больших объемах. "Предложение, которое находит всё больше поддержки, заключается в закупке большего количества американских систем, а затем отправке этого оружия на Украину", - отмечается в публикации. По данным агентства, Европа хочет отправлять закупленное у американцев оружие Украине, если президент США Дональд Трамп откажется от прямых поставок Киеву. Россия считает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, ес, дональд трамп, оружие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ЕС, Дональд Трамп, оружие
23:25 24.05.2025
 
СМИ: ЕС может закупать больше оружия из США для отправки Киеву

Bloomberg: ЕС рассматривает возможность закупать больше оружия из США для отправки Киеву

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Европейский союз на фоне отсутствия своих запасов оружия рассматривает возможность закупать больше вооружений из США для отправки на Украину, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Европа не располагает ни запасами оружия, ни возможностей обеспечить его производство в достаточно больших объемах.
"Предложение, которое находит всё больше поддержки, заключается в закупке большего количества американских систем, а затем отправке этого оружия на Украину", - отмечается в публикации.
По данным агентства, Европа хочет отправлять закупленное у американцев оружие Украине, если президент США Дональд Трамп откажется от прямых поставок Киеву.
Россия считает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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