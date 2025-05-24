https://1prime.ru/20250524/oruzhie-857892023.html

СМИ: ЕС может закупать больше оружия из США для отправки Киеву

СМИ: ЕС может закупать больше оружия из США для отправки Киеву - 24.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕС может закупать больше оружия из США для отправки Киеву

Европейский союз на фоне отсутствия своих запасов оружия рассматривает возможность закупать больше вооружений из США для отправки на Украину, передает Bloomberg | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T23:25+0300

2025-05-24T23:25+0300

2025-05-24T23:25+0300

спецоперация на украине

украина

сша

ес

дональд трамп

оружие

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Европейский союз на фоне отсутствия своих запасов оружия рассматривает возможность закупать больше вооружений из США для отправки на Украину, передает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, Европа не располагает ни запасами оружия, ни возможностей обеспечить его производство в достаточно больших объемах. "Предложение, которое находит всё больше поддержки, заключается в закупке большего количества американских систем, а затем отправке этого оружия на Украину", - отмечается в публикации. По данным агентства, Европа хочет отправлять закупленное у американцев оружие Украине, если президент США Дональд Трамп откажется от прямых поставок Киеву. Россия считает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250524/vsu-857887923.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, ес, дональд трамп, оружие