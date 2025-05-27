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В НБКИ отметили снижение среднего размера автокредита в России на 9,2% - 27.05.2025, ПРАЙМ
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В НБКИ отметили снижение среднего размера автокредита в России на 9,2%
В НБКИ отметили снижение среднего размера автокредита в России на 9,2% - 27.05.2025, ПРАЙМ
В НБКИ отметили снижение среднего размера автокредита в России на 9,2%
Средний размер автомобильного кредита в России в апреле 2025 года сократился на 9,2% в годовом выражении - до 1,26 миллиона рублей, сообщили в Национальном бюро | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T11:42+0300
2025-05-27T11:42+0300
экономика
авто
финансы
россия
нбки
кредит
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Средний размер автомобильного кредита в России в апреле 2025 года сократился на 9,2% в годовом выражении - до 1,26 миллиона рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2025 года средний размер выданных автокредитов составил 1,26 миллиона рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 9,2% (в апреле 2024 года – 1,39 миллиона рублей)", - говорится в релизе. В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем средний чек выданного автокредита, напротив, немного вырос - на 2,8% (в марте 2025 года – 1,23 миллиона рублей), добавляется там. В региональном разрезе наибольший средний размер выданного автокредита (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в апреле был отмечен в Москве (1,72 миллиона рублей), Московской области (1,58 миллиона), Санкт-Петербурге (1,45 миллиона), в Ленинградской области (1,41 миллиона) и Краснодарском крае (1,38 миллиона рублей). Вместе с тем самое серьезное сокращение среднего размера автокредита (среди 30 регионов) в апреле в годовом выражении продемонстрировали Воронежская область (-13,5%), Санкт-Петербург (-13,2%), Москва (-11,8%), Ростовская (-11,3%) и Тульская (-11,2%) области. Единственным регионом из топ-30, в котором данный показатель увеличился по сравнению с прошлым годом, оказалась Иркутская область (+3,1%). "Средний размер выданных автокредитов начал сокращаться в середине прошлого года после введения макропруденциальных ограничений в автокредитовании. Кроме того, низкие значения данного показателя обусловлены некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей", - приводится в сообщении комментарий директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
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авто, финансы, россия, нбки, кредит
Экономика, Авто, Финансы, РОССИЯ, НБКИ, кредит
11:42 27.05.2025
 
В НБКИ отметили снижение среднего размера автокредита в России на 9,2%

НБКИ: средний размер автокредита в России сократился до 1,26 миллиона рублей

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкМонеты разного достоинства и ключ от автомобиля
Монеты разного достоинства и ключ от автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Средний размер автомобильного кредита в России в апреле 2025 года сократился на 9,2% в годовом выражении - до 1,26 миллиона рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2025 года средний размер выданных автокредитов составил 1,26 миллиона рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 9,2% (в апреле 2024 года – 1,39 миллиона рублей)", - говорится в релизе.
В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем средний чек выданного автокредита, напротив, немного вырос - на 2,8% (в марте 2025 года – 1,23 миллиона рублей), добавляется там.
В региональном разрезе наибольший средний размер выданного автокредита (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в апреле был отмечен в Москве (1,72 миллиона рублей), Московской области (1,58 миллиона), Санкт-Петербурге (1,45 миллиона), в Ленинградской области (1,41 миллиона) и Краснодарском крае (1,38 миллиона рублей).
Вместе с тем самое серьезное сокращение среднего размера автокредита (среди 30 регионов) в апреле в годовом выражении продемонстрировали Воронежская область (-13,5%), Санкт-Петербург (-13,2%), Москва (-11,8%), Ростовская (-11,3%) и Тульская (-11,2%) области. Единственным регионом из топ-30, в котором данный показатель увеличился по сравнению с прошлым годом, оказалась Иркутская область (+3,1%).
"Средний размер выданных автокредитов начал сокращаться в середине прошлого года после введения макропруденциальных ограничений в автокредитовании. Кроме того, низкие значения данного показателя обусловлены некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей", - приводится в сообщении комментарий директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
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