https://1prime.ru/20250527/mazda-857952555.html

Россияне начали чаще приобретать новые автомобили одной японской марки

Россияне начали чаще приобретать новые автомобили одной японской марки - 27.05.2025, ПРАЙМ

Россияне начали чаще приобретать новые автомобили одной японской марки

По данным сервиса Авто.ру, начиная с мая прошлого года наблюдается рост как предложения, так и спроса со стороны пользователей на новые автомобили Mazda. Год к... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T11:07+0300

2025-05-27T11:07+0300

2025-05-27T11:07+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. По данным сервиса Авто.ру, начиная с мая прошлого года наблюдается рост как предложения, так и спроса со стороны пользователей на новые автомобили Mazda. Год к году количество активных объявлений фактически удвоилось.Наибольшее число предложений приходится на среднеразмерный кроссовер Mazda CX-5, который остаётся бестселлером марки на протяжении многих лет. Эта модель также занимает второе место в рейтинге новых японских автомобилей по количеству активных объявлений. Средняя стоимость внедорожника оценивается в 4,5 миллиона рублей.Вторым по популярности стал седан Mazda 6, несмотря на то, что модель не обновлялась с 2018 года, у неё сохраняется множество поклонников, которые обеспечивают устойчивый спрос. При средней цене в 4,1 миллиона рублей этот среднеразмерный седан в популярности уступает только Toyota Camry и Kia K5.Более крупный Mazda CX-50 поступает с китайского рынка и предлагается исключительно в переднеприводной версии. Средняя стоимость CX-50 слегка не дотягивает до пяти миллионов рублей (4,97 млн рублей), а по количеству активных объявлений модель замыкает первую десятку среди всех новых японских автомобилей.

https://1prime.ru/20250525/avarii-857898169.html

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эксклюзив, авто, бизнес, mazda