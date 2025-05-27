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Россияне начали чаще приобретать новые автомобили одной японской марки - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Россияне начали чаще приобретать новые автомобили одной японской марки
Россияне начали чаще приобретать новые автомобили одной японской марки - 27.05.2025, ПРАЙМ
Россияне начали чаще приобретать новые автомобили одной японской марки
По данным сервиса Авто.ру, начиная с мая прошлого года наблюдается рост как предложения, так и спроса со стороны пользователей на новые автомобили Mazda. Год к... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T11:07+0300
2025-05-27T11:07+0300
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mazda
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. По данным сервиса Авто.ру, начиная с мая прошлого года наблюдается рост как предложения, так и спроса со стороны пользователей на новые автомобили Mazda. Год к году количество активных объявлений фактически удвоилось.Наибольшее число предложений приходится на среднеразмерный кроссовер Mazda CX-5, который остаётся бестселлером марки на протяжении многих лет. Эта модель также занимает второе место в рейтинге новых японских автомобилей по количеству активных объявлений. Средняя стоимость внедорожника оценивается в 4,5 миллиона рублей.Вторым по популярности стал седан Mazda 6, несмотря на то, что модель не обновлялась с 2018 года, у неё сохраняется множество поклонников, которые обеспечивают устойчивый спрос. При средней цене в 4,1 миллиона рублей этот среднеразмерный седан в популярности уступает только Toyota Camry и Kia K5.Более крупный Mazda CX-50 поступает с китайского рынка и предлагается исключительно в переднеприводной версии. Средняя стоимость CX-50 слегка не дотягивает до пяти миллионов рублей (4,97 млн рублей), а по количеству активных объявлений модель замыкает первую десятку среди всех новых японских автомобилей.
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эксклюзив, авто, бизнес, mazda
Эксклюзив, Авто, Бизнес, Mazda
11:07 27.05.2025
 
Россияне начали чаще приобретать новые автомобили одной японской марки

Авто.ру: в России вырос спрос со стороны пользователей на новые автомобили Mazda

© Фото : Mazda Motor Rus LLCАвтомобиль Mazda CX-5
Автомобиль Mazda CX-5 - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© Фото : Mazda Motor Rus LLC
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. По данным сервиса Авто.ру, начиная с мая прошлого года наблюдается рост как предложения, так и спроса со стороны пользователей на новые автомобили Mazda. Год к году количество активных объявлений фактически удвоилось.
Наибольшее число предложений приходится на среднеразмерный кроссовер Mazda CX-5, который остаётся бестселлером марки на протяжении многих лет. Эта модель также занимает второе место в рейтинге новых японских автомобилей по количеству активных объявлений. Средняя стоимость внедорожника оценивается в 4,5 миллиона рублей.
Вторым по популярности стал седан Mazda 6, несмотря на то, что модель не обновлялась с 2018 года, у неё сохраняется множество поклонников, которые обеспечивают устойчивый спрос. При средней цене в 4,1 миллиона рублей этот среднеразмерный седан в популярности уступает только Toyota Camry и Kia K5.
Более крупный Mazda CX-50 поступает с китайского рынка и предлагается исключительно в переднеприводной версии. Средняя стоимость CX-50 слегка не дотягивает до пяти миллионов рублей (4,97 млн рублей), а по количеству активных объявлений модель замыкает первую десятку среди всех новых японских автомобилей.
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