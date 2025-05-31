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Боец ВС рассказал об уничтожении "наглого" пикапа ВСУ в Красноармейске

Боец ВС рассказал об уничтожении "наглого" пикапа ВСУ в Красноармейске - 31.05.2025, ПРАЙМ

Боец ВС рассказал об уничтожении "наглого" пикапа ВСУ в Красноармейске

Бойцы ВС РФ во время воздушной разведки в Красноармейске (украинское название Покровск) в ДНР обнаружили и уничтожили пикап ВСУ с личным составом, который... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T11:58+0300

2025-05-31T11:58+0300

2025-05-31T11:58+0300

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ДОНЕЦК, 31 мая – ПРАЙМ. Бойцы ВС РФ во время воздушной разведки в Красноармейске (украинское название Покровск) в ДНР обнаружили и уничтожили пикап ВСУ с личным составом, который самонадеянно двигался по городу в светлое время суток, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Тоха". "В ходе разведки по Красноармейску был обнаружен автомобиль противника днем, что очень удивительно для нас было. Противник поехал в светлое время суток, не стесняясь ничего, не боясь", – сказал боец 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа. По его словам, возможно, противник пытался эвакуировать раненого либо какой-то срочный подвоз вынудил его рисковать. "Долго мы ждать не стали. И, конечно же, автомобиль был уничтожен вместе с личным составом", – добавил боец. Красноармейск (украинское название Покровск) – районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

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