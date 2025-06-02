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В ДНР подсчитали "прилеты" по своей территории с февраля 2022 года

В ДНР подсчитали "прилеты" по своей территории с февраля 2022 года - 02.06.2025, ПРАЙМ

В ДНР подсчитали "прилеты" по своей территории с февраля 2022 года

Украинские войска с февраля 2022 года выпустили более 208 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщили в управлении администрации главы и... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T23:37+0300

2025-06-02T23:37+0300

2025-06-02T23:37+0300

спецоперация на украине

днр

всу

боеприпасы

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ДОНЕЦК, 2 июн - ПРАЙМ. Украинские войска с февраля 2022 года выпустили более 208 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "За 1 201 день эскалации управлением по вопросам документирования военных преступлений Украины зафиксировано 43 816 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 42 312. Всего противником выпущено 208 165 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале управления. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 2 июня 2025 года. По данным управления, с февраля 2022 года погибли 5 354 мирных жителя, в том числе 156 детей, также зафиксировано 180 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 15 944, среди них 1 012 детей. Как сообщает управление, в ДНР за этот период были повреждены 2 982 транспортных средства, 4 687 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 263 медицинских учреждения, 921 учебное заведение, 1 883 объекта социального обеспечения, 147 объектов критической инфраструктуры, а также 1 483 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, управление зафиксировало 16 463 факта повреждений жилых домов.

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днр, всу, боеприпасы