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Мадуро предложил усилить механизмы координации в рамках ОПЕК+ - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Мадуро предложил усилить механизмы координации в рамках ОПЕК+
Мадуро предложил усилить механизмы координации в рамках ОПЕК+ - 03.06.2025, ПРАЙМ
Мадуро предложил усилить механизмы координации в рамках ОПЕК+
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что обратился к лидерам стран ОПЕК+ с предложением укрепить механизмы координации в рамках альянса для обеспечения... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T04:39+0300
2025-06-03T04:39+0300
нефть
энергетика
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николас мадуро
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МЕХИКО, 3 июн - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что обратился к лидерам стран ОПЕК+ с предложением укрепить механизмы координации в рамках альянса для обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке. "Я направляю письма всем главам государств и правительств стран ОПЕК+, чтобы мы глубже оценили почти девятилетний опыт существования альянса... Необходимо уточнить и усилить механизм официальной координации, чтобы сформировать стратегию на второе полугодие и ближайшие два года, гарантирующую стабильность, восполнение инвестиций и более справедливые цены", - заявил Мадуро в эфире телепрограммы "С Мадуро +". По словам президента, ОПЕК+ с момента создания зарекомендовала себя как "гарантия стабильности нефтяного рынка, возврата инвестиций и справедливого, сбалансированного ценообразования". Мадуро отметил рост нефтяной добычи в Венесуэле. По его словам, в настоящее время она составляет около 1,1 миллиона баррелей в сутки. Президент подчеркнул, что этот результат достигнут за счет внутренних усилий, без зависимости от внешних компаний и решений. "Отменяйте лицензии, возвращайте лицензии - нам всё равно. Мы производим собственными силами. Венесуэле не нужны лицензии, чтобы дышать. Мы свободны, независимы и будем продолжать наращивать добычу углеводородов", - подчеркнул венесуэльский лидер. В феврале президент США Дональд Трамп расторг нефтяное соглашение с Каракасом, подписанное администрацией его предшественника Джо Байдена - согласно заявлению Вашингтона, из-за того, что Венесуэла якобы не выполнила условия соглашения, связанные с выборами. Позднее Управление по контролю за иностранными активами США отозвало лицензию, позволявшую нефтяной компании Chevron работать в Венесуэле, и дало компании 30 дней на сворачивание своей деятельности в этой южноамериканской стране. В марте разрешение Chevron на операции с венесуэльской PdVSA было продлено до 27 мая. Госдеп США заявил, что не будет продлевать его после этой даты.
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нефть, венесуэла, сша, вашингтон, николас мадуро, дональд трамп, джо байден, опек, chevron, pdvsa
Нефть, Энергетика, Экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, ВАШИНГТОН, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Джо Байден, ОПЕК, Chevron, PDVSA
04:39 03.06.2025
 
Мадуро предложил усилить механизмы координации в рамках ОПЕК+

Президент Венесуэлы Мадуро предложил усилить механизмы координации в рамках ОПЕК+

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МЕХИКО, 3 июн - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что обратился к лидерам стран ОПЕК+ с предложением укрепить механизмы координации в рамках альянса для обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке.
"Я направляю письма всем главам государств и правительств стран ОПЕК+, чтобы мы глубже оценили почти девятилетний опыт существования альянса... Необходимо уточнить и усилить механизм официальной координации, чтобы сформировать стратегию на второе полугодие и ближайшие два года, гарантирующую стабильность, восполнение инвестиций и более справедливые цены", - заявил Мадуро в эфире телепрограммы "С Мадуро +".
По словам президента, ОПЕК+ с момента создания зарекомендовала себя как "гарантия стабильности нефтяного рынка, возврата инвестиций и справедливого, сбалансированного ценообразования".
Мадуро отметил рост нефтяной добычи в Венесуэле. По его словам, в настоящее время она составляет около 1,1 миллиона баррелей в сутки. Президент подчеркнул, что этот результат достигнут за счет внутренних усилий, без зависимости от внешних компаний и решений.
"Отменяйте лицензии, возвращайте лицензии - нам всё равно. Мы производим собственными силами. Венесуэле не нужны лицензии, чтобы дышать. Мы свободны, независимы и будем продолжать наращивать добычу углеводородов", - подчеркнул венесуэльский лидер.
В феврале президент США Дональд Трамп расторг нефтяное соглашение с Каракасом, подписанное администрацией его предшественника Джо Байдена - согласно заявлению Вашингтона, из-за того, что Венесуэла якобы не выполнила условия соглашения, связанные с выборами. Позднее Управление по контролю за иностранными активами США отозвало лицензию, позволявшую нефтяной компании Chevron работать в Венесуэле, и дало компании 30 дней на сворачивание своей деятельности в этой южноамериканской стране. В марте разрешение Chevron на операции с венесуэльской PdVSA было продлено до 27 мая. Госдеп США заявил, что не будет продлевать его после этой даты.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьВЕНЕСУЭЛАСШАВАШИНГТОННиколас МадуроДональд ТрампДжо БайденОПЕКChevronPDVSA
 
 
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