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ВС России нанесли удар по французским наемникам в Одесской области
ВС России нанесли удар по французским наемникам в Одесской области - 04.06.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар по французским наемникам в Одесской области
Удары нанесены в Запорожской области по складам боеприпасов, мобильным группам ВСУ и местам дислокации наёмников, сообщил РИА Новости координатор николаевского... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T08:32+0300
2025-06-04T08:32+0300
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ДОНЕЦК, 4 июн - ПРАЙМ. Удары нанесены в Запорожской области по складам боеприпасов, мобильным группам ВСУ и местам дислокации наёмников, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Гуляйполе, Каменское, Малокатериновка – поражены склады боеприпасов и КПП. Щербаки, Новоданиловка, Чаривное – атакованы мобильные группы ВСУ. Лобковое, Малая Токмачка – удары по местам дислокации наемников", - заявил Лебедев.По словам Лебедева, российские военные нанесли удар по украинским военным и французским наемникам в Одесской области."О прилетах в ночь на 4 июня. Есть сведения о том, что в Одесскую область завели неких французских военных. На короткое время, пока распределяют по смешанным с украинскими военными подразделениям", - отметил он в беседе с изданием.Он добавил, что в Новониколаевке поражена техника ВСУ на подходе к линии фронта. По словам Лебедева, по предварительным данным, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области уничтожены два склада горюче-смазочных материалов, три пункта управления и несколько единиц техники ВСУ.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Запорожская область, Донецк, ЛЕБЕДЕВ, ВСУ
ВС России нанесли удар по французским наемникам в Одесской области
Лебедев: ВС России нанесли удар по французским наемникам в Одесской области
ДОНЕЦК, 4 июн - ПРАЙМ. Удары нанесены в Запорожской области по складам боеприпасов, мобильным группам ВСУ и местам дислокации наёмников, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Гуляйполе, Каменское, Малокатериновка – поражены склады боеприпасов и КПП. Щербаки, Новоданиловка, Чаривное – атакованы мобильные группы ВСУ. Лобковое, Малая Токмачка – удары по местам дислокации наемников", - заявил Лебедев.
По словам Лебедева, российские военные нанесли удар по украинским военным и французским наемникам в Одесской области.
"О прилетах в ночь на 4 июня. Есть сведения о том, что в Одесскую область завели неких французских военных. На короткое время, пока распределяют по смешанным с украинскими военными подразделениям", - отметил он в беседе с изданием.
Он добавил, что в Новониколаевке поражена техника ВСУ на подходе к линии фронта. По словам Лебедева, по предварительным данным, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области уничтожены два склада горюче-смазочных материалов, три пункта управления и несколько единиц техники ВСУ.
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