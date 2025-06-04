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ВС России нанесли удар по французским наемникам в Одесской области

ВС России нанесли удар по французским наемникам в Одесской области - 04.06.2025, ПРАЙМ

ВС России нанесли удар по французским наемникам в Одесской области

Удары нанесены в Запорожской области по складам боеприпасов, мобильным группам ВСУ и местам дислокации наёмников, сообщил РИА Новости координатор николаевского... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T08:32+0300

2025-06-04T08:32+0300

2025-06-04T08:32+0300

спецоперация на украине

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ДОНЕЦК, 4 июн - ПРАЙМ. Удары нанесены в Запорожской области по складам боеприпасов, мобильным группам ВСУ и местам дислокации наёмников, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Гуляйполе, Каменское, Малокатериновка – поражены склады боеприпасов и КПП. Щербаки, Новоданиловка, Чаривное – атакованы мобильные группы ВСУ. Лобковое, Малая Токмачка – удары по местам дислокации наемников", - заявил Лебедев.По словам Лебедева, российские военные нанесли удар по украинским военным и французским наемникам в Одесской области."О прилетах в ночь на 4 июня. Есть сведения о том, что в Одесскую область завели неких французских военных. На короткое время, пока распределяют по смешанным с украинскими военными подразделениям", - отметил он в беседе с изданием.Он добавил, что в Новониколаевке поражена техника ВСУ на подходе к линии фронта. По словам Лебедева, по предварительным данным, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области уничтожены два склада горюче-смазочных материалов, три пункта управления и несколько единиц техники ВСУ.

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россия, запорожская область, донецк, лебедев, всу