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Эксперт объяснил, почему Киев сорвал обмен телами погибших

Эксперт объяснил, почему Киев сорвал обмен телами погибших - 07.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, почему Киев сорвал обмен телами погибших

Режим Владимира Зеленского сорвал обмен телами погибших, поскольку передача Киеву 6 тысяч тел украинцев повлекла бы огромные траты из бюджета Украины на выплаты | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T16:16+0300

2025-06-07T16:16+0300

2025-06-07T16:16+0300

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ДОНЕЦК, 7 июн - ПРАЙМ. Режим Владимира Зеленского сорвал обмен телами погибших, поскольку передача Киеву 6 тысяч тел украинцев повлекла бы огромные траты из бюджета Украины на выплаты семьям, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Буквально недавно был сорван обмен телами погибших, который был обозначен на втором раунде переговоров в Стамбуле между российской и украинской сторонами. Украинская сторона отказалась принимать 6 тысяч тел погибших. Я понимаю, что для них это большое поражение. Надо признать, что они потеряли массу народу, что это огромные затраты, потому что придется выплачивать семьям погибших достаточно серьезные суммы денег. Украина не готова к этому сейчас", - сказал Гагин. Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Шестого июня депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил на видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала RT, что Владимир Зеленский после достигнутых в Стамбуле между российской и украинской делегациями договоренностей о прекращении огня на отдельных участках и обмене телами погибших лично распорядился не забирать тела украинских военных.

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