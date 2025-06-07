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Эксперт объяснил, почему Киев сорвал обмен телами погибших
Эксперт объяснил, почему Киев сорвал обмен телами погибших - 07.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему Киев сорвал обмен телами погибших
Режим Владимира Зеленского сорвал обмен телами погибших, поскольку передача Киеву 6 тысяч тел украинцев повлекла бы огромные траты из бюджета Украины на выплаты | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T16:16+0300
2025-06-07T16:16+0300
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ДОНЕЦК, 7 июн - ПРАЙМ. Режим Владимира Зеленского сорвал обмен телами погибших, поскольку передача Киеву 6 тысяч тел украинцев повлекла бы огромные траты из бюджета Украины на выплаты семьям, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Буквально недавно был сорван обмен телами погибших, который был обозначен на втором раунде переговоров в Стамбуле между российской и украинской сторонами. Украинская сторона отказалась принимать 6 тысяч тел погибших. Я понимаю, что для них это большое поражение. Надо признать, что они потеряли массу народу, что это огромные затраты, потому что придется выплачивать семьям погибших достаточно серьезные суммы денег. Украина не готова к этому сейчас", - сказал Гагин. Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Шестого июня депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил на видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала RT, что Владимир Зеленский после достигнутых в Стамбуле между российской и украинской делегациями договоренностей о прекращении огня на отдельных участках и обмене телами погибших лично распорядился не забирать тела украинских военных.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Стамбул, Донецк, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, ВСУ, RT
Эксперт объяснил, почему Киев сорвал обмен телами погибших
Эксперт Гагин: Киев сорвал обмен телами, чтобы не выплачивать компенсации родным погибших
ДОНЕЦК, 7 июн - ПРАЙМ. Режим Владимира Зеленского сорвал обмен телами погибших, поскольку передача Киеву 6 тысяч тел украинцев повлекла бы огромные траты из бюджета Украины на выплаты семьям, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"Буквально недавно был сорван обмен телами погибших, который был обозначен на втором раунде переговоров в Стамбуле между российской и украинской сторонами. Украинская сторона отказалась принимать 6 тысяч тел погибших. Я понимаю, что для них это большое поражение. Надо признать, что они потеряли массу народу, что это огромные затраты, потому что придется выплачивать семьям погибших достаточно серьезные суммы денег. Украина не готова к этому сейчас", - сказал Гагин.
Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Шестого июня депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил на видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала RT, что Владимир Зеленский после достигнутых в Стамбуле между российской и украинской делегациями договоренностей о прекращении огня на отдельных участках и обмене телами погибших лично распорядился не забирать тела украинских военных.
Украина неожиданно перенесла приемку тел и обмен пленными, заявил Мединский