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Российская группировка войск "Центра" вышла к западной границе ДНР
Российская группировка войск "Центра" вышла к западной границе ДНР - 11.06.2025, ПРАЙМ
Российская группировка войск "Центра" вышла к западной границе ДНР
Подразделения российской группировки войск "Центра" вышли к западной границе ДНР, продолжают наступать в Днепропетровской области, сообщило в среду министерство | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T12:35+0300
2025-06-11T12:35+0300
2025-06-11T12:35+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Подразделения российской группировки войск "Центра" вышли к западной границе ДНР, продолжают наступать в Днепропетровской области, сообщило в среду министерство обороны РФ. "Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой Народной Республики и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступательные действия по территории Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, минобороны рф, вс рф, днр
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Минобороны РФ, ВС РФ, ДНР
Российская группировка войск "Центра" вышла к западной границе ДНР
Минобороны: подразделения группировки войск "Центр" вышли к западной границе ДНР