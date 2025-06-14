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Nippon Steel купила 100% акций U.S.Steel

Nippon Steel купила 100% акций U.S.Steel - 14.06.2025, ПРАЙМ

Nippon Steel купила 100% акций U.S.Steel

"Партнерство" между японской компанией Nippon Steel и американской U.S. Steel означает покупку японской компанией 100% акций американской United States Steel... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T05:30+0300

2025-06-14T05:30+0300

2025-06-14T05:30+0300

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ТОКИО, 14 июн - ПРАЙМ. "Партнерство" между японской компанией Nippon Steel и американской U.S. Steel означает покупку японской компанией 100% акций американской United States Steel Corporation (U.S.Steel), об этом японская сторона заявила газете "Майнити". "Nippon Steel получит 100% обычных акций компании U.S.Steel", - сказал представитель японской компании газете "Майнити". В официальном заявлении Nippon Steel слово "приобретение" не используется, вместо него сделку обозначают словом "партнерство", называя его "историческим". В заявлении также говорится, что партнерство сохранит 100 тысяч рабочих мест, а также что было заключено соглашение о национальной безопасности, согласно которому "золотая акция", предоставляющая право вето на решения по управлению компанией, предоставляется правительству США. Также сообщалось, что компания Nippon Steel до 2028 года должна будет проинвестировать в рамках партнёрства 11 миллиардов долларов. Компания подтверждает, что в дополнению к указу президента Трампа партнерство прошло проверку антимонопольных органов США. Японская корпорация Nippon Steel утром в среду сообщила о том, что президент США Дональд Трамп одобрил партнерство United States Steel Corporation (U.S.Steel) с японской Nippon Steel и ее дочерней компанией NipponSteel North America. Японская корпорация Nippon Steel официально заявила о своем намерении приобрести U.S. Steel за 14,1 миллиарда долларов в декабре 2023 года. В результате сделки американская компания должна была стать дочерним предприятием сталелитейного гиганта Японии. Тогда же администрация предыдущего президента США Джо Байдена заявила, что приобретение столь знаковой американской компании иностранной организацией требует серьезного изучения с точки зрения ее возможного влияния на национальную безопасность США и надежность функционирования цепочек поставок. Весной 2024 года U.S. Steel сообщала, что большинство ее акционеров поддерживают продажу, а в мае стороны заявили о получении регуляторного согласия этого поглощения за пределами США. В конце августа Nippon Steel объявила о намерении в случае подписания контракта инвестировать 2,7 миллиарда долларов в производства U.S. Steel в штатах Пенсильвания и Индиана. В конце декабря 2024 года комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) заявил, что не смог прийти к консенсусу относительно возможности угроз национальной безопасности в случае сделки между Nippon Steel и U.S. Steel и передал решение о разрешении или блокировки на усмотрение бывшего президента Джо Байдена. Несмотря на это, 3 января Байден заблокировал сделку, назвав её угрозой национальной безопасности. Глава U.S. Steel Дэвид Бурритт назвал решение Байдена заблокировать сделку позором и проявлением политической коррупции. Утром в субботу Белый дом США опубликовал указ, согласно которому президент США Дональд Трамп допустил сделку между японской сталелитейной корпорацией Nippon Steel и американской US Steel при условии устранения рисков национальной безопасности, которые может нести в себе подобное соглашение.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, мировая экономика, сша, токио, япония, джо байден, дональд трамп