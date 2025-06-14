Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Победа" отменила рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня - 14.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250614/avia-858486303.html
"Победа" отменила рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня
"Победа" отменила рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня - 14.06.2025, ПРАЙМ
"Победа" отменила рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня
Добавлен бэкграунд (4-5 абзацы). | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T16:55+0300
2025-06-14T16:55+0300
бизнес
иран
оаэ
али хаменеи
авиакомпания победа
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/52/842435200_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_e08745465a3b11d54d490935aa210c5c.jpg
Добавлен бэкграунд (4-5 абзацы). МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" отменила рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня в целях обеспечения безопасности полетов, рейсы с 14 по 17 июня будут выполняться с дополнительной посадкой в Самаре, сообщила РИА Новости компания. "В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и в целях обеспечения безопасности полетов "Победа" вынужденно скорректировала расписание рейсов… Рейсы в/из ОАЭ в период с 18 по 23 июня отменены с полным возвратом денежных средств клиентам", - сообщили в компании. Там добавили, что рейсы в Эмираты и из них в период с 14 по 17 июня включительно будут выполняться в облет закрытого воздушного пространства с дополнительной посадкой в Самаре. Ранее в субботу Организация гражданской авиации Ирана сообщила, что республика продлевает закрытие воздушного пространства страны до 01.30 15 июня. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
https://1prime.ru/20250606/avia-858276552.html
иран
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/52/842435200_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_820bf054c6c6392e7c9b55898953afe7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, иран, оаэ, али хаменеи, авиакомпания победа
Бизнес, ИРАН, ОАЭ, Али Хаменеи, авиакомпания Победа
16:55 14.06.2025
 
"Победа" отменила рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня

"Победа" отменила рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня в целях обеспечения безопасности полетов

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкТехники у самолета российской низкобюджетной авиакомпании "Победа"
Техники у самолета российской низкобюджетной авиакомпании Победа - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
Добавлен бэкграунд (4-5 абзацы).
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" отменила рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня в целях обеспечения безопасности полетов, рейсы с 14 по 17 июня будут выполняться с дополнительной посадкой в Самаре, сообщила РИА Новости компания.
"В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и в целях обеспечения безопасности полетов "Победа" вынужденно скорректировала расписание рейсов… Рейсы в/из ОАЭ в период с 18 по 23 июня отменены с полным возвратом денежных средств клиентам", - сообщили в компании.
Там добавили, что рейсы в Эмираты и из них в период с 14 по 17 июня включительно будут выполняться в облет закрытого воздушного пространства с дополнительной посадкой в Самаре.
Ранее в субботу Организация гражданской авиации Ирана сообщила, что республика продлевает закрытие воздушного пространства страны до 01.30 15 июня.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Cамолет лоукостера Победа. Возобновление авиасообщения - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
"Победа" оспорит решение суда об увеличении норм ручной клади
6 июня, 15:58
 
БизнесИРАНОАЭАли Хаменеиавиакомпания Победа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала