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"Победа" отменила рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня
"Победа" отменила рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня - 14.06.2025, ПРАЙМ
"Победа" отменила рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня
Добавлен бэкграунд (4-5 абзацы). | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T16:55+0300
2025-06-14T16:55+0300
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Добавлен бэкграунд (4-5 абзацы). МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" отменила рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня в целях обеспечения безопасности полетов, рейсы с 14 по 17 июня будут выполняться с дополнительной посадкой в Самаре, сообщила РИА Новости компания. "В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и в целях обеспечения безопасности полетов "Победа" вынужденно скорректировала расписание рейсов… Рейсы в/из ОАЭ в период с 18 по 23 июня отменены с полным возвратом денежных средств клиентам", - сообщили в компании. Там добавили, что рейсы в Эмираты и из них в период с 14 по 17 июня включительно будут выполняться в облет закрытого воздушного пространства с дополнительной посадкой в Самаре. Ранее в субботу Организация гражданской авиации Ирана сообщила, что республика продлевает закрытие воздушного пространства страны до 01.30 15 июня. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
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бизнес, иран, оаэ, али хаменеи, авиакомпания победа
Бизнес, ИРАН, ОАЭ, Али Хаменеи, авиакомпания Победа
"Победа" отменила рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня
"Победа" отменила рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня в целях обеспечения безопасности полетов
Добавлен бэкграунд (4-5 абзацы).
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" отменила рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня в целях обеспечения безопасности полетов, рейсы с 14 по 17 июня будут выполняться с дополнительной посадкой в Самаре, сообщила РИА Новости компания.
"В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и в целях обеспечения безопасности полетов "Победа" вынужденно скорректировала расписание рейсов… Рейсы в/из ОАЭ в период с 18 по 23 июня отменены с полным возвратом денежных средств клиентам", - сообщили в компании.
Там добавили, что рейсы в Эмираты и из них в период с 14 по 17 июня включительно будут выполняться в облет закрытого воздушного пространства с дополнительной посадкой в Самаре.
Ранее в субботу Организация гражданской авиации Ирана сообщила, что республика продлевает закрытие воздушного пространства страны до 01.30 15 июня.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
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