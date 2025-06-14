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Названы условия, при которых доллар будет стоить 50 рублей

Названы условия, при которых доллар будет стоить 50 рублей - 14.06.2025, ПРАЙМ

Названы условия, при которых доллар будет стоить 50 рублей

Ситуация, при которой доллар будет стоить 50 рублей, на данном этапе труднопредставима. Тем не менее, при определенном стечении обстоятельств это вполне... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T03:03+0300

2025-06-14T03:03+0300

2025-06-14T03:03+0300

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Ситуация, при которой доллар будет стоить 50 рублей, на данном этапе труднопредставима. Тем не менее, при определенном стечении обстоятельств это вполне возможно, рассказал агентству “Прайм” Олег Скапенкер, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.“Соотношение ценности валют – показатель, находящийся под влиянием сотен факторов. Поэтому, конечно, не существует какого-то одного действия или события, достаточного для кардинального и устойчивого изменения курса. Но многие факторы, в сочетании и за относительно продолжительный промежуток, могут оказать на него выраженное влияние и приблизить к предлагаемой величине”, - рассуждает он.Курс в 50 рублей за доллар сегодня выглядит не особо реалистичным, но ведь не так уж и давно (по историческим меркам) он был куда ниже. Следовательно, невозможным такое значение назвать нельзя.“Представляется, что в качестве основного шага на пути к такому показателю следует назвать возврат к объективному международному распределению труда, что на практике должно выразиться в возобновлении беспрепятственной международной торговли”, - отметил финансист.Второе – продолжение роста производственных сил нашего государства, и это должно происходить не только за счет импортозамещения, но и за счет развития экспорта – как в части объемов поставок, так и в части расширения их номенклатуры.Ну и третье – продолжение роста роли региональных экономических союзов в организации расчетов в национальных валютах, что обеспечит снижение привлекательности доллара и, соответственно, окажет влияние на снижение его курса.Таким образом, планомерное и более уверенное, чем у противоположной стороны развитие экономики России может обеспечить усиление рубля, в том числе и до курса 50 рублей за доллар США.

https://1prime.ru/20250609/dollar-858272370.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курсы валют, рынок, финансы, рэу им. г.в.плеханова, доллар сша