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Названы условия, при которых доллар будет стоить 50 рублей - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Названы условия, при которых доллар будет стоить 50 рублей
Названы условия, при которых доллар будет стоить 50 рублей - 14.06.2025, ПРАЙМ
Названы условия, при которых доллар будет стоить 50 рублей
Ситуация, при которой доллар будет стоить 50 рублей, на данном этапе труднопредставима. Тем не менее, при определенном стечении обстоятельств это вполне... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T03:03+0300
2025-06-14T03:03+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Ситуация, при которой доллар будет стоить 50 рублей, на данном этапе труднопредставима. Тем не менее, при определенном стечении обстоятельств это вполне возможно, рассказал агентству “Прайм” Олег Скапенкер, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.“Соотношение ценности валют – показатель, находящийся под влиянием сотен факторов. Поэтому, конечно, не существует какого-то одного действия или события, достаточного для кардинального и устойчивого изменения курса. Но многие факторы, в сочетании и за относительно продолжительный промежуток, могут оказать на него выраженное влияние и приблизить к предлагаемой величине”, - рассуждает он.Курс в 50 рублей за доллар сегодня выглядит не особо реалистичным, но ведь не так уж и давно (по историческим меркам) он был куда ниже. Следовательно, невозможным такое значение назвать нельзя.“Представляется, что в качестве основного шага на пути к такому показателю следует назвать возврат к объективному международному распределению труда, что на практике должно выразиться в возобновлении беспрепятственной международной торговли”, - отметил финансист.Второе – продолжение роста производственных сил нашего государства, и это должно происходить не только за счет импортозамещения, но и за счет развития экспорта – как в части объемов поставок, так и в части расширения их номенклатуры.Ну и третье – продолжение роста роли региональных экономических союзов в организации расчетов в национальных валютах, что обеспечит снижение привлекательности доллара и, соответственно, окажет влияние на снижение его курса.Таким образом, планомерное и более уверенное, чем у противоположной стороны развитие экономики России может обеспечить усиление рубля, в том числе и до курса 50 рублей за доллар США.
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курсы валют, рынок, финансы, рэу им. г.в.плеханова, доллар сша
Курс доллара к рублю, Курсы валют, Рынок, Финансы, РЭУ им. Г.В.Плеханова, Доллар США
03:03 14.06.2025
 
Названы условия, при которых доллар будет стоить 50 рублей

Финансист Скапенкер назвал условия, при которых доллар будет стоить 50 рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры китайских юаней и долларов США
Денежные купюры китайских юаней и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Ситуация, при которой доллар будет стоить 50 рублей, на данном этапе труднопредставима. Тем не менее, при определенном стечении обстоятельств это вполне возможно, рассказал агентству “Прайм” Олег Скапенкер, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.
“Соотношение ценности валют – показатель, находящийся под влиянием сотен факторов. Поэтому, конечно, не существует какого-то одного действия или события, достаточного для кардинального и устойчивого изменения курса. Но многие факторы, в сочетании и за относительно продолжительный промежуток, могут оказать на него выраженное влияние и приблизить к предлагаемой величине”, - рассуждает он.
Курс в 50 рублей за доллар сегодня выглядит не особо реалистичным, но ведь не так уж и давно (по историческим меркам) он был куда ниже. Следовательно, невозможным такое значение назвать нельзя.
“Представляется, что в качестве основного шага на пути к такому показателю следует назвать возврат к объективному международному распределению труда, что на практике должно выразиться в возобновлении беспрепятственной международной торговли”, - отметил финансист.
Второе – продолжение роста производственных сил нашего государства, и это должно происходить не только за счет импортозамещения, но и за счет развития экспорта – как в части объемов поставок, так и в части расширения их номенклатуры.
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
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9 июня, 03:03
Ну и третье – продолжение роста роли региональных экономических союзов в организации расчетов в национальных валютах, что обеспечит снижение привлекательности доллара и, соответственно, окажет влияние на снижение его курса.
Таким образом, планомерное и более уверенное, чем у противоположной стороны развитие экономики России может обеспечить усиление рубля, в том числе и до курса 50 рублей за доллар США.
 
Курс доллара к рублюКурсы валютРынокФинансыРЭУ им. Г.В.ПлехановаДоллар США
 
 
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