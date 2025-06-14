https://1prime.ru/20250614/ekspert-858474519.html
Эксперт оценил шансы Ирана на ответные удары по Израилю
Эксперт оценил шансы Ирана на ответные удары по Израилю - 14.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил шансы Ирана на ответные удары по Израилю
Ответные удары Ирана по Израилю вероятнее всего будут ограниченными из-за ослабленной "оси сопротивления" союзников Тегерана и истощенной санкциями оборонной... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T02:32+0300
2025-06-14T02:32+0300
2025-06-14T02:32+0300
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СТАМБУЛ, 14 июн - ПРАЙМ. Ответные удары Ирана по Израилю вероятнее всего будут ограниченными из-за ослабленной "оси сопротивления" союзников Тегерана и истощенной санкциями оборонной промышленности, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель.
Вооруженные силы Ирана применят силу, Израилю не удастся избежать ответственности за преступление, заявил в пятницу иранский Верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Верховный лидер также заверил иранцев, что в этом вопросе "не будет никакого снисхождения".
"У Ирана сейчас нет мощностей для ответа на израильские удары, кроме ракет и БПЛА. ВВС и противовоздушная оборона Ирана очень слабы, причиной тому - многолетние санкции в отношении страны. Поэтому Тегеран прибегнул к низкозатратным методам, используя ракетные системы, которые приобрели смысл вкупе с "осью сопротивления". Иран мог бы ответить, нанеся мощный удар, если бы шла речь о соседней стране, но я ожидаю, что ответ таковым не будет, учитывая, что Израиль расположен в тысяче километров от Ирана, а силы сопротивления, такие как ХАМАС и "Хезболлах", выведены из борьбы. Скорее всего речь будет идти об ограниченном ответе", - заявил эксперт.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
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мировая экономика, иран, израиль, тегеран, али хаменеи, оон, магатэ, мид
Мировая экономика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Тегеран, Али Хаменеи, ООН, МАГАТЭ, МИД
Эксперт оценил шансы Ирана на ответные удары по Израилю
Эксперт Эренель: ответные удары Ирана по Израилю будут ограниченными
СТАМБУЛ, 14 июн - ПРАЙМ. Ответные удары Ирана по Израилю вероятнее всего будут ограниченными из-за ослабленной "оси сопротивления" союзников Тегерана и истощенной санкциями оборонной промышленности, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель.
Вооруженные силы Ирана применят силу, Израилю не удастся избежать ответственности за преступление, заявил в пятницу иранский Верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Верховный лидер также заверил иранцев, что в этом вопросе "не будет никакого снисхождения".
"У Ирана сейчас нет мощностей для ответа на израильские удары, кроме ракет и БПЛА. ВВС и противовоздушная оборона Ирана очень слабы, причиной тому - многолетние санкции в отношении страны. Поэтому Тегеран прибегнул к низкозатратным методам, используя ракетные системы, которые приобрели смысл вкупе с "осью сопротивления". Иран мог бы ответить, нанеся мощный удар, если бы шла речь о соседней стране, но я ожидаю, что ответ таковым не будет, учитывая, что Израиль расположен в тысяче километров от Ирана, а силы сопротивления, такие как ХАМАС и "Хезболлах", выведены из борьбы. Скорее всего речь будет идти об ограниченном ответе", - заявил эксперт.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.