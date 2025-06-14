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Эксперт оценил шансы Ирана на ответные удары по Израилю - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил шансы Ирана на ответные удары по Израилю
Эксперт оценил шансы Ирана на ответные удары по Израилю - 14.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил шансы Ирана на ответные удары по Израилю
Ответные удары Ирана по Израилю вероятнее всего будут ограниченными из-за ослабленной "оси сопротивления" союзников Тегерана и истощенной санкциями оборонной... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T02:32+0300
2025-06-14T02:32+0300
мировая экономика
иран
израиль
тегеран
али хаменеи
оон
магатэ
мид
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СТАМБУЛ, 14 июн - ПРАЙМ. Ответные удары Ирана по Израилю вероятнее всего будут ограниченными из-за ослабленной "оси сопротивления" союзников Тегерана и истощенной санкциями оборонной промышленности, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. Вооруженные силы Ирана применят силу, Израилю не удастся избежать ответственности за преступление, заявил в пятницу иранский Верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Верховный лидер также заверил иранцев, что в этом вопросе "не будет никакого снисхождения". "У Ирана сейчас нет мощностей для ответа на израильские удары, кроме ракет и БПЛА. ВВС и противовоздушная оборона Ирана очень слабы, причиной тому - многолетние санкции в отношении страны. Поэтому Тегеран прибегнул к низкозатратным методам, используя ракетные системы, которые приобрели смысл вкупе с "осью сопротивления". Иран мог бы ответить, нанеся мощный удар, если бы шла речь о соседней стране, но я ожидаю, что ответ таковым не будет, учитывая, что Израиль расположен в тысяче километров от Ирана, а силы сопротивления, такие как ХАМАС и "Хезболлах", выведены из борьбы. Скорее всего речь будет идти об ограниченном ответе", - заявил эксперт. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
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192
40
192
40
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4.7
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мировая экономика, иран, израиль, тегеран, али хаменеи, оон, магатэ, мид
Мировая экономика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Тегеран, Али Хаменеи, ООН, МАГАТЭ, МИД
02:32 14.06.2025
 
Эксперт оценил шансы Ирана на ответные удары по Израилю

Эксперт Эренель: ответные удары Ирана по Израилю будут ограниченными

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СТАМБУЛ, 14 июн - ПРАЙМ. Ответные удары Ирана по Израилю вероятнее всего будут ограниченными из-за ослабленной "оси сопротивления" союзников Тегерана и истощенной санкциями оборонной промышленности, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель.
Вооруженные силы Ирана применят силу, Израилю не удастся избежать ответственности за преступление, заявил в пятницу иранский Верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Верховный лидер также заверил иранцев, что в этом вопросе "не будет никакого снисхождения".
"У Ирана сейчас нет мощностей для ответа на израильские удары, кроме ракет и БПЛА. ВВС и противовоздушная оборона Ирана очень слабы, причиной тому - многолетние санкции в отношении страны. Поэтому Тегеран прибегнул к низкозатратным методам, используя ракетные системы, которые приобрели смысл вкупе с "осью сопротивления". Иран мог бы ответить, нанеся мощный удар, если бы шла речь о соседней стране, но я ожидаю, что ответ таковым не будет, учитывая, что Израиль расположен в тысяче километров от Ирана, а силы сопротивления, такие как ХАМАС и "Хезболлах", выведены из борьбы. Скорее всего речь будет идти об ограниченном ответе", - заявил эксперт.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
 
Мировая экономикаИРАНИЗРАИЛЬТегеранАли ХаменеиООНМАГАТЭМИД
 
 
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