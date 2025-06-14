https://1prime.ru/20250614/ekspert-858475201.html

Эксперт объяснил отсутствие нефтехранилищ у российских компаний

Эксперт объяснил отсутствие нефтехранилищ у российских компаний - 14.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил отсутствие нефтехранилищ у российских компаний

Отсутствие нефтехранилищ у российских компаний показывает, что они им не очень и нужны, практического смысла в этом для России, которая сама экспортирует сырье, | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T05:15+0300

2025-06-14T05:15+0300

2025-06-14T05:15+0300

нефть

энергетика

россия

москва

сша

европа

фонд национальной энергетической безопасности

опек

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858475201.jpg?1749867323

МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Отсутствие нефтехранилищ у российских компаний показывает, что они им не очень и нужны, практического смысла в этом для России, которая сама экспортирует сырье, нет, следует из комментария для РИА Новости эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова. Он объяснил, что традиционно в странах-экспортерах хранилища как таковые не строятся, потому что сами месторождения могут выступать этим "хранилищем". В основном же о хранении нефти задумываются импортеры, например, США, Европа. Особенно активно они стали строить нефтехранилища после 1973 года, когда арабские страны ввели эмбарго на поставку сырья для государств, поддержавших Израиль в арабо-израильской войне. При этом странам, добывающим нефть, опасаться таких перебоев с поставками не приходится, объяснил Юшков. В России же есть технические резервуары на крупных нефтепромыслах, вдоль нефтепроводов, в портах и на нефтеперерабатывающих заводах, которые могут помочь в случае аварий и других непредвиденных ситуаций. "Может быть, если бы нефтехранилища были бы бесплатны, все бы сказали, конечно, давайте внутри ОПЕК+ тогда мы будем не добычу уменьшать, а экспорт. Но этого же не происходит. Поэтому, на самом деле, большой вопрос о целесообразности строительства подобных вещей. Кто за это будет платить? И опять же, то, что их сейчас нет, показывает, что коммерческому сектору это не нужно", - сказал эксперт.

москва

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, москва, сша, европа, фонд национальной энергетической безопасности, опек