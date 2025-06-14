https://1prime.ru/20250614/ekspert-858475201.html
Эксперт объяснил отсутствие нефтехранилищ у российских компаний
Эксперт объяснил отсутствие нефтехранилищ у российских компаний - 14.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил отсутствие нефтехранилищ у российских компаний
Отсутствие нефтехранилищ у российских компаний показывает, что они им не очень и нужны, практического смысла в этом для России, которая сама экспортирует сырье, | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T05:15+0300
2025-06-14T05:15+0300
2025-06-14T05:15+0300
нефть
энергетика
россия
москва
сша
европа
фонд национальной энергетической безопасности
опек
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Отсутствие нефтехранилищ у российских компаний показывает, что они им не очень и нужны, практического смысла в этом для России, которая сама экспортирует сырье, нет, следует из комментария для РИА Новости эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.
Он объяснил, что традиционно в странах-экспортерах хранилища как таковые не строятся, потому что сами месторождения могут выступать этим "хранилищем". В основном же о хранении нефти задумываются импортеры, например, США, Европа. Особенно активно они стали строить нефтехранилища после 1973 года, когда арабские страны ввели эмбарго на поставку сырья для государств, поддержавших Израиль в арабо-израильской войне.
При этом странам, добывающим нефть, опасаться таких перебоев с поставками не приходится, объяснил Юшков. В России же есть технические резервуары на крупных нефтепромыслах, вдоль нефтепроводов, в портах и на нефтеперерабатывающих заводах, которые могут помочь в случае аварий и других непредвиденных ситуаций.
"Может быть, если бы нефтехранилища были бы бесплатны, все бы сказали, конечно, давайте внутри ОПЕК+ тогда мы будем не добычу уменьшать, а экспорт. Но этого же не происходит. Поэтому, на самом деле, большой вопрос о целесообразности строительства подобных вещей. Кто за это будет платить? И опять же, то, что их сейчас нет, показывает, что коммерческому сектору это не нужно", - сказал эксперт.
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нефть, россия, москва, сша, европа, фонд национальной энергетической безопасности, опек
Нефть, Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, США, ЕВРОПА, Фонд национальной энергетической безопасности, ОПЕК
Эксперт объяснил отсутствие нефтехранилищ у российских компаний
Эксперт Юшков: отсутствие нефтехранилищ у российских компаний говорит, что они им не нужны
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Отсутствие нефтехранилищ у российских компаний показывает, что они им не очень и нужны, практического смысла в этом для России, которая сама экспортирует сырье, нет, следует из комментария для РИА Новости эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.
Он объяснил, что традиционно в странах-экспортерах хранилища как таковые не строятся, потому что сами месторождения могут выступать этим "хранилищем". В основном же о хранении нефти задумываются импортеры, например, США, Европа. Особенно активно они стали строить нефтехранилища после 1973 года, когда арабские страны ввели эмбарго на поставку сырья для государств, поддержавших Израиль в арабо-израильской войне.
При этом странам, добывающим нефть, опасаться таких перебоев с поставками не приходится, объяснил Юшков. В России же есть технические резервуары на крупных нефтепромыслах, вдоль нефтепроводов, в портах и на нефтеперерабатывающих заводах, которые могут помочь в случае аварий и других непредвиденных ситуаций.
"Может быть, если бы нефтехранилища были бы бесплатны, все бы сказали, конечно, давайте внутри ОПЕК+ тогда мы будем не добычу уменьшать, а экспорт. Но этого же не происходит. Поэтому, на самом деле, большой вопрос о целесообразности строительства подобных вещей. Кто за это будет платить? И опять же, то, что их сейчас нет, показывает, что коммерческому сектору это не нужно", - сказал эксперт.