Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт объяснил отсутствие нефтехранилищ у российских компаний - 14.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250614/ekspert-858475201.html
Эксперт объяснил отсутствие нефтехранилищ у российских компаний
Эксперт объяснил отсутствие нефтехранилищ у российских компаний - 14.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил отсутствие нефтехранилищ у российских компаний
Отсутствие нефтехранилищ у российских компаний показывает, что они им не очень и нужны, практического смысла в этом для России, которая сама экспортирует сырье, | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T05:15+0300
2025-06-14T05:15+0300
нефть
энергетика
россия
москва
сша
европа
фонд национальной энергетической безопасности
опек
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858475201.jpg?1749867323
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Отсутствие нефтехранилищ у российских компаний показывает, что они им не очень и нужны, практического смысла в этом для России, которая сама экспортирует сырье, нет, следует из комментария для РИА Новости эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова. Он объяснил, что традиционно в странах-экспортерах хранилища как таковые не строятся, потому что сами месторождения могут выступать этим "хранилищем". В основном же о хранении нефти задумываются импортеры, например, США, Европа. Особенно активно они стали строить нефтехранилища после 1973 года, когда арабские страны ввели эмбарго на поставку сырья для государств, поддержавших Израиль в арабо-израильской войне. При этом странам, добывающим нефть, опасаться таких перебоев с поставками не приходится, объяснил Юшков. В России же есть технические резервуары на крупных нефтепромыслах, вдоль нефтепроводов, в портах и на нефтеперерабатывающих заводах, которые могут помочь в случае аварий и других непредвиденных ситуаций. "Может быть, если бы нефтехранилища были бы бесплатны, все бы сказали, конечно, давайте внутри ОПЕК+ тогда мы будем не добычу уменьшать, а экспорт. Но этого же не происходит. Поэтому, на самом деле, большой вопрос о целесообразности строительства подобных вещей. Кто за это будет платить? И опять же, то, что их сейчас нет, показывает, что коммерческому сектору это не нужно", - сказал эксперт.
москва
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, москва, сша, европа, фонд национальной энергетической безопасности, опек
Нефть, Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, США, ЕВРОПА, Фонд национальной энергетической безопасности, ОПЕК
05:15 14.06.2025
 
Эксперт объяснил отсутствие нефтехранилищ у российских компаний

Эксперт Юшков: отсутствие нефтехранилищ у российских компаний говорит, что они им не нужны

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Отсутствие нефтехранилищ у российских компаний показывает, что они им не очень и нужны, практического смысла в этом для России, которая сама экспортирует сырье, нет, следует из комментария для РИА Новости эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.
Он объяснил, что традиционно в странах-экспортерах хранилища как таковые не строятся, потому что сами месторождения могут выступать этим "хранилищем". В основном же о хранении нефти задумываются импортеры, например, США, Европа. Особенно активно они стали строить нефтехранилища после 1973 года, когда арабские страны ввели эмбарго на поставку сырья для государств, поддержавших Израиль в арабо-израильской войне.
При этом странам, добывающим нефть, опасаться таких перебоев с поставками не приходится, объяснил Юшков. В России же есть технические резервуары на крупных нефтепромыслах, вдоль нефтепроводов, в портах и на нефтеперерабатывающих заводах, которые могут помочь в случае аварий и других непредвиденных ситуаций.
"Может быть, если бы нефтехранилища были бы бесплатны, все бы сказали, конечно, давайте внутри ОПЕК+ тогда мы будем не добычу уменьшать, а экспорт. Но этого же не происходит. Поэтому, на самом деле, большой вопрос о целесообразности строительства подобных вещей. Кто за это будет платить? И опять же, то, что их сейчас нет, показывает, что коммерческому сектору это не нужно", - сказал эксперт.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯМОСКВАСШАЕВРОПАФонд национальной энергетической безопасностиОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала