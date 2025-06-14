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Эксперт прокомментировал остановку добычи газа на "Левиафане" в Израиле

Эксперт прокомментировал остановку добычи газа на "Левиафане" в Израиле - 14.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал остановку добычи газа на "Левиафане" в Израиле

Крупнейшее газовое месторождение "Левиафан" в Израиле снабжает в основном внутреннего потребителя, кратковременная остановка добычи на нём не должна вызвать... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T15:55+0300

2025-06-14T15:55+0300

2025-06-14T15:55+0300

энергетика

газ

израиль

иран

египет

игорь юшков

али хаменеи

фонд национальной энергетической безопасности

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Крупнейшее газовое месторождение "Левиафан" в Израиле снабжает в основном внутреннего потребителя, кратковременная остановка добычи на нём не должна вызвать беспокойство на мировом рынке газа, сообщил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Агентство Блумберг ранее сообщило, что Израиль прекратил добычу на своем крупнейшем месторождении природного газа "Левиафан" и остановил поставки в зависимый от импорта Египет после того, как нанес авиаудары по Ирану. "Левиафан" работает в основном для внутреннего рынка Израиля. Но излишки они экспортируют в Египет", - сказал эксперт. Египет, в свою очередь, сжижает израильский газ и поставляет его на мировой рынок, объяснил Юшков. Однако, по его словам, в последнее время Египет наращивает собственную добычу. "Если бы это (приостановка добычи на "Левиафане" - ред.) затянулось, то вызвало бы определенный дефицит. Потому что тогда Израиль импортировал бы египетский газ, а Египет меньше сжижал и отправлял на внешние рынки. Если это продлится несколько дней, то особо не будет заметно мировым рынкам", - добавил эксперт. Месторождение "Левиафан" в восточном Средиземноморье эксплуатируется американской Chevron. Проект поставляет газ внутренним потребителям, а также в соседние страны - Иорданию и Египет. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.

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израиль

иран

египет

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газ, израиль, иран, египет, игорь юшков, али хаменеи, фонд национальной энергетической безопасности, chevron