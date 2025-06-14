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Иран откажется от ответа на удары Израиля, заявил эксперт
Иран откажется от ответа на удары Израиля, заявил эксперт - 14.06.2025, ПРАЙМ
Иран откажется от ответа на удары Израиля, заявил эксперт
Иран, вероятнее всего, откажется от полномасштабного ответа на удары Израиля, так как иначе ему грозит новая волна санкций и последующий за этим раскол,... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T04:51+0300
2025-06-14T04:51+0300
2025-06-14T04:51+0300
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СТАМБУЛ, 14 июн - ПРАЙМ. Иран, вероятнее всего, откажется от полномасштабного ответа на удары Израиля, так как иначе ему грозит новая волна санкций и последующий за этим раскол, согласно планам США, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель.
Вооруженные силы Ирана применят силу, Израилю не удастся избежать ответственности за преступление, заявил в пятницу иранский Верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Верховный лидер также заверил иранцев, что в этом вопросе "не будет никакого снисхождения".
"Ответ Ирана будет ограниченным. В ином случае будет приведен в действие спусковой механизм и Иран окажется под всеми возможными новыми санкциями с учетом того, как европейские страны и США отдают предпочтение Израилю", - заявил Эренель.
По его мнению, такая ситуация может привести к внутренней нестабильности в Иране - "после этого страну могут расколоть в соответствии с масштабным планом США в отношении Ближнего Востока".
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
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Мировая экономика, Экономика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Али Хаменеи, ООН, МАГАТЭ, МИД
Иран откажется от ответа на удары Израиля, заявил эксперт
Генерал Эренель: Иран, вероятно, откажется от ответа на удары Израиля
СТАМБУЛ, 14 июн - ПРАЙМ. Иран, вероятнее всего, откажется от полномасштабного ответа на удары Израиля, так как иначе ему грозит новая волна санкций и последующий за этим раскол, согласно планам США, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель.
Вооруженные силы Ирана применят силу, Израилю не удастся избежать ответственности за преступление, заявил в пятницу иранский Верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Верховный лидер также заверил иранцев, что в этом вопросе "не будет никакого снисхождения".
"Ответ Ирана будет ограниченным. В ином случае будет приведен в действие спусковой механизм и Иран окажется под всеми возможными новыми санкциями с учетом того, как европейские страны и США отдают предпочтение Израилю", - заявил Эренель.
По его мнению, такая ситуация может привести к внутренней нестабильности в Иране - "после этого страну могут расколоть в соответствии с масштабным планом США в отношении Ближнего Востока".
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.