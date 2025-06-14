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МИД: мошенники пытаются получить у россиян данные о ситуации в Иране - 14.06.2025, ПРАЙМ
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МИД: мошенники пытаются получить у россиян данные о ситуации в Иране
МИД: мошенники пытаются получить у россиян данные о ситуации в Иране - 14.06.2025, ПРАЙМ
МИД: мошенники пытаются получить у россиян данные о ситуации в Иране
Мошенники пытаются получить у россиян данные о ситуации в Иране, сообщило российское посольство в Тегеране. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T13:19+0300
2025-06-14T13:25+0300
мошенничество
общество
мировая экономика
иран
израиль
тегеран
али хаменеи
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ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Мошенники пытаются получить у россиян данные о ситуации в Иране, сообщило российское посольство в Тегеране. "Ряд фейковых телеграм-каналов и чатов призывает росграждан выйти на связь с Посольством РФ в Иране якобы для получения неких актуальных данных о ситуации в Иране", - написала дипмиссия в своем Telegram-канале. В посольстве предположили, что, скорее всего, так действуют мошенники. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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иран
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общество , мировая экономика, иран, израиль, тегеран, али хаменеи
Мошенничество, Общество , Мировая экономика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Тегеран, Али Хаменеи
13:19 14.06.2025 (обновлено: 13:25 14.06.2025)
 
МИД: мошенники пытаются получить у россиян данные о ситуации в Иране

Посольство в Тегеране: мошенники пытаются получить у россиян данные о ситуации в Иране

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Мошенники пытаются получить у россиян данные о ситуации в Иране, сообщило российское посольство в Тегеране.
"Ряд фейковых телеграм-каналов и чатов призывает росграждан выйти на связь с Посольством РФ в Иране якобы для получения неких актуальных данных о ситуации в Иране", - написала дипмиссия в своем Telegram-канале.
В посольстве предположили, что, скорее всего, так действуют мошенники.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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МошенничествоОбществоМировая экономикаИРАНИЗРАИЛЬТегеранАли Хаменеи
 
 
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