https://1prime.ru/20250614/iran-858480028.html

МИД: мошенники пытаются получить у россиян данные о ситуации в Иране

МИД: мошенники пытаются получить у россиян данные о ситуации в Иране - 14.06.2025, ПРАЙМ

МИД: мошенники пытаются получить у россиян данные о ситуации в Иране

Мошенники пытаются получить у россиян данные о ситуации в Иране, сообщило российское посольство в Тегеране. | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T13:19+0300

2025-06-14T13:19+0300

2025-06-14T13:25+0300

мошенничество

общество

мировая экономика

иран

израиль

тегеран

али хаменеи

https://cdnn.1prime.ru/img/84074/53/840745376_0:181:2995:1866_1920x0_80_0_0_5f932f1d348d3ed7e8c4660addbc3e82.jpg

ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Мошенники пытаются получить у россиян данные о ситуации в Иране, сообщило российское посольство в Тегеране. "Ряд фейковых телеграм-каналов и чатов призывает росграждан выйти на связь с Посольством РФ в Иране якобы для получения неких актуальных данных о ситуации в Иране", - написала дипмиссия в своем Telegram-канале. В посольстве предположили, что, скорее всего, так действуют мошенники. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.

https://1prime.ru/20250614/papa--858479684.html

иран

израиль

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, иран, израиль, тегеран, али хаменеи