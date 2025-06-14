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СМИ: Израиль больше не считает Британию надежным партнером
СМИ: Израиль больше не считает Британию надежным партнером - 14.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Израиль больше не считает Британию надежным партнером
Израиль больше не считает Великобританию надежным партнером, поэтому официально не предупредил ее о намерении ударить по Ирану, сообщает газета Times со ссылкой | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T01:23+0300
2025-06-14T01:23+0300
2025-06-14T01:23+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Израиль больше не считает Великобританию надежным партнером, поэтому официально не предупредил ее о намерении ударить по Ирану, сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.
"Очевидно, они сделали вывод, что мы ненадежный партнер", - приводит издание слова источника.
Отмечается, что ухудшение отношений между странами произошло из-за введения Британией санкций против двух израильских министров.
По данным издания, в настоящее время Британия обсуждает, следует ли ей прекратить работу своей дипмиссии в Тегеране.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
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мировая экономика, иран, израиль, москва, али хаменеи
Энергетика, Мировая экономика, Экономика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, МОСКВА, Али Хаменеи
СМИ: Израиль больше не считает Британию надежным партнером
Times: Израиль не предупредил Британию о намерении ударить по Ирану
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Израиль больше не считает Великобританию надежным партнером, поэтому официально не предупредил ее о намерении ударить по Ирану, сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.
"Очевидно, они сделали вывод, что мы ненадежный партнер", - приводит издание слова источника.
Отмечается, что ухудшение отношений между странами произошло из-за введения Британией санкций против двух израильских министров.
По данным издания, в настоящее время Британия обсуждает, следует ли ей прекратить работу своей дипмиссии в Тегеране.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.