https://1prime.ru/20250614/izrail-858474219.html

СМИ: Израиль больше не считает Британию надежным партнером

СМИ: Израиль больше не считает Британию надежным партнером - 14.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: Израиль больше не считает Британию надежным партнером

Израиль больше не считает Великобританию надежным партнером, поэтому официально не предупредил ее о намерении ударить по Ирану, сообщает газета Times со ссылкой | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T01:23+0300

2025-06-14T01:23+0300

2025-06-14T01:23+0300

энергетика

мировая экономика

экономика

иран

израиль

москва

али хаменеи

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858474219.jpg?1749853411

МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Израиль больше не считает Великобританию надежным партнером, поэтому официально не предупредил ее о намерении ударить по Ирану, сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве. "Очевидно, они сделали вывод, что мы ненадежный партнер", - приводит издание слова источника. Отмечается, что ухудшение отношений между странами произошло из-за введения Британией санкций против двух израильских министров. По данным издания, в настоящее время Британия обсуждает, следует ли ей прекратить работу своей дипмиссии в Тегеране. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.

иран

израиль

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, израиль, москва, али хаменеи