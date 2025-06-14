https://1prime.ru/20250614/kolumbija-858474429.html

Колумбия активирует "клаузулу обоснованного отступления"

Колумбия активирует "клаузулу обоснованного отступления" - 14.06.2025, ПРАЙМ

Колумбия активирует "клаузулу обоснованного отступления"

Правительство Колумбии приняло решение активировать так называемую "клаузулу обоснованного отступления" - предусмотренный законом механизм временного... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T02:14+0300

2025-06-14T02:14+0300

2025-06-14T02:14+0300

экономика

мировая экономика

колумбия

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858474429.jpg?1749856480

МЕХИКО, 14 июн - ПРАЙМ. Правительство Колумбии приняло решение активировать так называемую "клаузулу обоснованного отступления" - предусмотренный законом механизм временного отклонения от параметров бюджетной дисциплины, сообщил министр финансов Герман Авила в ходе презентации обновлённого среднесрочного фискального плана. "Мы приняли решение активировать то, что известно как клаузула обоснованного отступления. Это механизм, установленный законом 2155 от 2021 года, который позволяет временно отклониться от выполнения фискальных целей в случае чрезвычайных обстоятельств или угроз макроэкономической стабильности", — пояснил Авила в ходе выступления, которое транслировало министерство финансов в своем блоге в Х. Министр отметил, что мера уже утверждена Советом по фискальной политике (CONFIS) и призвана сохранить экономическую устойчивость в условиях возросших ограничений. Согласно новым параметрам, дефицит бюджета в 2025 году увеличится с ранее запланированных 5,1% до 7,1% ВВП. Минфин в своем сообщении заявил, что использование клаузулы будет сочетаться с "постепенной и структурной стратегией" возвращения к соблюдению фискального правила к 2028 году. Несмотря на рост дефицита, уровень госдолга, по заверениям министра, останется значительно ниже установленного порога в 71% и будет стремиться к целевому уровню в 55%. Аналитики финансового сектора выразили обеспокоенность возможным ухудшением восприятия кредитного риска страны. По мнению экономистов, которых публикуют местные СМИ, такая мера может спровоцировать отток инвестиций и повысить волатильность на валютном рынке.

колумбия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, колумбия, минфин