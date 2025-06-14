https://1prime.ru/20250614/konflikt-858476304.html

СМИ: число пострадавших в Израиле при ответной атаке Ирана возросло до 70

СМИ: число пострадавших в Израиле при ответной атаке Ирана возросло до 70 - 14.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: число пострадавших в Израиле при ответной атаке Ирана возросло до 70

Число пострадавших в Израиле в результате ответной атаки Ирана возросло минимум до 70, сообщает газета Jerusalem Post. | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T08:49+0300

2025-06-14T08:49+0300

2025-06-14T08:49+0300

политика

иран

израиль

али хаменеи

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Число пострадавших в Израиле в результате ответной атаки Ирана возросло минимум до 70, сообщает газета Jerusalem Post. Ранее портал Ynet сообщал о 63 пострадавших. Также сообщалось о гибели двух человек и госпитализации 21 раненного. "Минимум 70 пострадали, двое погибли", - говорится в публикации на сайте издания. Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.

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иран, израиль, али хаменеи