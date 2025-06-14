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Во Франции объяснили, с какой целью Макрон поддерживает Израиль и Украину - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Во Франции объяснили, с какой целью Макрон поддерживает Израиль и Украину
Во Франции объяснили, с какой целью Макрон поддерживает Израиль и Украину - 14.06.2025, ПРАЙМ
Во Франции объяснили, с какой целью Макрон поддерживает Израиль и Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями о поддержке Израиля и Украины хочет добиться применения статьи конституции, дающей лидеру страны... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T16:05+0300
2025-06-14T16:05+0300
политика
мировая экономика
общество
израиль
иран
франция
эммануэль макрон
али хаменеи
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ПАРИЖ, 14 июн – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями о поддержке Израиля и Украины хочет добиться применения статьи конституции, дающей лидеру страны неограниченные полномочия, или отсрочки президентских выборов, намеченных во Франции на 2027 год, заявил в субботу французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. В пятницу Макрон заявил, что Париж окажет поддержку Тель-Авиву, если Иран даст ответ на атаки Израиля. Также Франция активно поддерживает Украину, поставляя ей вооружение и обучая украинских солдат. "После "коалиции желающих" с французскими солдатами на Украине Макрон действительно хочет втянуть нас в тотальную войну: он думает только о 2027 годе! Атмосфера войны – отличная ситуация для него: хороший повод для применения статьи 16 о полной власти или "отсрочки" президентских выборов! С ним всё возможно!" - прокомментировал Филиппо в соцсети X заявление Макрона о готовности поддержать Израиль. Статья 16 конституции Франции подразумевает наделение президента чрезвычайными полномочиями. Ее применение возможно в двух случаях: при "угрозе территориальной целостности страны" или "нарушении нормального функционирования органов государственной власти". В истории Пятой республики данная статья применялась лишь однажды - в 1961 году занимавшим тогда президентский пост Шарлем де Голлем во время путча генералов, командовавших французскими частями в Алжире. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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мировая экономика, общество , израиль, иран, франция, эммануэль макрон, али хаменеи
Политика, Мировая экономика, Общество , ИЗРАИЛЬ, ИРАН, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Али Хаменеи
16:05 14.06.2025
 
Во Франции объяснили, с какой целью Макрон поддерживает Израиль и Украину

Политик Филиппо: поддерживая Израиль и Украину, Макрон хочет отсрочить выборы

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 14 июн – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями о поддержке Израиля и Украины хочет добиться применения статьи конституции, дающей лидеру страны неограниченные полномочия, или отсрочки президентских выборов, намеченных во Франции на 2027 год, заявил в субботу французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
В пятницу Макрон заявил, что Париж окажет поддержку Тель-Авиву, если Иран даст ответ на атаки Израиля. Также Франция активно поддерживает Украину, поставляя ей вооружение и обучая украинских солдат.
"После "коалиции желающих" с французскими солдатами на Украине Макрон действительно хочет втянуть нас в тотальную войну: он думает только о 2027 годе! Атмосфера войны – отличная ситуация для него: хороший повод для применения статьи 16 о полной власти или "отсрочки" президентских выборов! С ним всё возможно!" - прокомментировал Филиппо в соцсети X заявление Макрона о готовности поддержать Израиль.
Статья 16 конституции Франции подразумевает наделение президента чрезвычайными полномочиями. Ее применение возможно в двух случаях: при "угрозе территориальной целостности страны" или "нарушении нормального функционирования органов государственной власти". В истории Пятой республики данная статья применялась лишь однажды - в 1961 году занимавшим тогда президентский пост Шарлем де Голлем во время путча генералов, командовавших французскими частями в Алжире.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Макрон заявил о готовности поддержать Израиль в случае ответа Ирана
Вчера, 21:03
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоИЗРАИЛЬИРАНФРАНЦИЯЭммануэль МакронАли Хаменеи
 
 
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