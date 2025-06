Министр экономики Японии оценил сделку с Nippon Steel

https://1prime.ru/20250614/ministr-858475078.html

ТОКИО, 14 июн - ПРАЙМ. Сделка по покупке японской компанией Nippon Steel американской U.S. Steel послужит укреплению партнерства между США и Японией, заявил министр экономики Японии Ёдзи Муто. "Это приведет к укреплению тесного партнерства между Японией и США", - приводит его слова агентство Киодо. Японская корпорация Nippon Steel утром в среду сообщила о том, что президент США Дональд Трамп одобрил партнерство United States Steel Corporation (U.S. Steel) с японской Nippon Steel и ее дочерней компанией NipponSteel North America. "Сегодня, 14 июня, президент Трамп одобрил историческое партнерство двух компаний, которое осуществит беспрецедентное в сталелитейной промышленности США крупномасштабное инвестирование, защитит 100 рабочих мест", - говорится в заявлении компании. Компания подтвердила, что было заключено соглашение о национальной безопасности, согласно которому "золотая акция", предоставляющая право вето на решения по управлению компанией, предоставляется правительству США, а также сообщается, что компания Nippon Steel до 2028 года должна будет проинвестировать в рамках партнёрства 11 миллиардов долларов. Компания подтверждает, что в дополнению к указу президента Трампа партнерство прошло проверку антимонопольных органов США. Японская корпорация Nippon Steel официально заявила о своем намерении приобрести U.S. Steel за 14,1 миллиарда долларов в декабре 2023 года. В результате сделки американская компания должна была стать дочерним предприятием сталелитейного гиганта Японии. Тогда же администрация предыдущего президента США Джо Байдена заявила, что приобретение столь знаковой американской компании иностранной организацией требует серьезного изучения с точки зрения ее возможного влияния на национальную безопасность США и надежность функционирования цепочек поставок. Весной 2024 года U.S. Steel сообщала, что большинство ее акционеров поддерживают продажу, а в мае стороны заявили о получении регуляторного согласия этого поглощения за пределами США. В конце августа Nippon Steel объявила о намерении в случае подписания контракта инвестировать 2,7 миллиарда долларов в производства U.S. Steel в штатах Пенсильвания и Индиана. В конце декабря 2024 года комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) заявил, что не смог прийти к консенсусу относительно возможности угроз национальной безопасности в случае сделки между Nippon Steel и U.S. Steel и передал решение о разрешении или блокировки на усмотрение бывшего президента Джо Байдена. Несмотря на это, 3 января Байден заблокировал сделку, назвав её угрозой национальной безопасности. Глава U.S. Steel Дэвид Бурритт назвал решение Байдена заблокировать сделку позором и проявлением политической коррупции. Утром в субботу Белай дом США опубликовал указ, согласно которому президент США Дональд Трамп допустил сделку между японской сталелитейной корпорацией Nippon Steel и американской US Steel при условии устранения рисков национальной безопасности, которые может нести в себе подобное соглашение.

