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Папа Римский призвал Иран и Израиль к ответственности и здравому смыслу

Папа Римский призвал Иран и Израиль к ответственности и здравому смыслу - 14.06.2025, ПРАЙМ

Папа Римский призвал Иран и Израиль к ответственности и здравому смыслу

Папа Римский Лев XIV призвал Иран и Израиль к ответственности и здравому смыслу, заявив о долге всех стран поддерживать дело мира. | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T12:59+0300

2025-06-14T12:59+0300

2025-06-14T12:59+0300

политика

общество

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ВАТИКАН, 14 июн – ПРАЙМ. Папа Римский Лев XIV призвал Иран и Израиль к ответственности и здравому смыслу, заявив о долге всех стран поддерживать дело мира. "В эти дни поступают новости, которые вызывают большую тревогу: серьезно ухудшилась ситуация в Иране и Израиле. В такой тонкий момент я хотел бы настоятельно возобновить призыв к ответственности и здравому смыслу", - заявил он по окончании аудиенции в соборе Святого Петра в Ватикане. Понтифик подчеркнул, что построение более безопасной планеты, свободной от ядерной угрозы, должно осуществляться через встречи и искренний диалог для создания прочного мира, основанного на справедливости, братстве и общем благе. "Никто никогда не должен угрожать существованию другого: долг всех стран поддерживать дело мира, открывая пути примирения и продвигая решения, которые гарантируют безопасность и достоинство для всех", - сказал папа Лев. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.

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общество , иран, израиль, ватикан, али хаменеи