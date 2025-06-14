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Папа Римский призвал Иран и Израиль к ответственности и здравому смыслу - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Папа Римский призвал Иран и Израиль к ответственности и здравому смыслу
Папа Римский призвал Иран и Израиль к ответственности и здравому смыслу - 14.06.2025, ПРАЙМ
Папа Римский призвал Иран и Израиль к ответственности и здравому смыслу
Папа Римский Лев XIV призвал Иран и Израиль к ответственности и здравому смыслу, заявив о долге всех стран поддерживать дело мира. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T12:59+0300
2025-06-14T12:59+0300
политика
общество
иран
израиль
ватикан
али хаменеи
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ВАТИКАН, 14 июн – ПРАЙМ. Папа Римский Лев XIV призвал Иран и Израиль к ответственности и здравому смыслу, заявив о долге всех стран поддерживать дело мира. "В эти дни поступают новости, которые вызывают большую тревогу: серьезно ухудшилась ситуация в Иране и Израиле. В такой тонкий момент я хотел бы настоятельно возобновить призыв к ответственности и здравому смыслу", - заявил он по окончании аудиенции в соборе Святого Петра в Ватикане. Понтифик подчеркнул, что построение более безопасной планеты, свободной от ядерной угрозы, должно осуществляться через встречи и искренний диалог для создания прочного мира, основанного на справедливости, братстве и общем благе. "Никто никогда не должен угрожать существованию другого: долг всех стран поддерживать дело мира, открывая пути примирения и продвигая решения, которые гарантируют безопасность и достоинство для всех", - сказал папа Лев. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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общество , иран, израиль, ватикан, али хаменеи
Политика, Общество , ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ВАТИКАН, Али Хаменеи
12:59 14.06.2025
 
Папа Римский призвал Иран и Израиль к ответственности и здравому смыслу

Папа Римский Лев XIV призвал Иран и Израиль к ответственности и здравому смыслу

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКупол собора святого Петра в Ватикане
Купол собора святого Петра в Ватикане - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАТИКАН, 14 июн – ПРАЙМ. Папа Римский Лев XIV призвал Иран и Израиль к ответственности и здравому смыслу, заявив о долге всех стран поддерживать дело мира.
"В эти дни поступают новости, которые вызывают большую тревогу: серьезно ухудшилась ситуация в Иране и Израиле. В такой тонкий момент я хотел бы настоятельно возобновить призыв к ответственности и здравому смыслу", - заявил он по окончании аудиенции в соборе Святого Петра в Ватикане.
Понтифик подчеркнул, что построение более безопасной планеты, свободной от ядерной угрозы, должно осуществляться через встречи и искренний диалог для создания прочного мира, основанного на справедливости, братстве и общем благе.
"Никто никогда не должен угрожать существованию другого: долг всех стран поддерживать дело мира, открывая пути примирения и продвигая решения, которые гарантируют безопасность и достоинство для всех", - сказал папа Лев.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
Израиль заявил о расширении военной операции против Ирана
12:19
 
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