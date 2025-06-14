https://1prime.ru/20250614/peregovory-858490633.html

"После этого". Зеленский назвал условие для продолжения переговоров с РФ

"После этого". Зеленский назвал условие для продолжения переговоров с РФ - 14.06.2025, ПРАЙМ

"После этого". Зеленский назвал условие для продолжения переговоров с РФ

Украинская сторона примет какие-либо решения относительно продолжения переговоров с Российской Федерацией лишь после полного завершения обмена пленными, заявил... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T20:49+0300

2025-06-14T20:49+0300

2025-06-14T21:01+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

украина

россия

переговоры

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Украинская сторона примет какие-либо решения относительно продолжения переговоров с Российской Федерацией лишь после полного завершения обмена пленными, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, которого цитирует украинский портал "Страна.ua". Как предполагает издание, обмен может завершиться 20-21 июня."После этого мы обсудим наши дальнейшие шаги", — отметил Зеленский, говоря о завершении обмена пленными и переговорах с Россией.Вместе с тем он сообщил, что в настоящий момент украинские представители согласовывают с американской стороной организационные вопросы его встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7. На саммите глава киевского режима намерен поднять вопросы о дальнейших переговорах с Российской Федерацией и введения новых антироссийских санкций.

https://1prime.ru/20250614/zelenskiy-858486468.html

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владимир зеленский, украина, россия, переговоры