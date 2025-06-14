https://1prime.ru/20250614/peregovory-858490633.html
"После этого". Зеленский назвал условие для продолжения переговоров с РФ
"После этого". Зеленский назвал условие для продолжения переговоров с РФ - 14.06.2025, ПРАЙМ
"После этого". Зеленский назвал условие для продолжения переговоров с РФ
Украинская сторона примет какие-либо решения относительно продолжения переговоров с Российской Федерацией лишь после полного завершения обмена пленными, заявил... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T20:49+0300
2025-06-14T20:49+0300
2025-06-14T21:01+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
россия
переговоры
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Украинская сторона примет какие-либо решения относительно продолжения переговоров с Российской Федерацией лишь после полного завершения обмена пленными, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, которого цитирует украинский портал "Страна.ua". Как предполагает издание, обмен может завершиться 20-21 июня."После этого мы обсудим наши дальнейшие шаги", — отметил Зеленский, говоря о завершении обмена пленными и переговорах с Россией.Вместе с тем он сообщил, что в настоящий момент украинские представители согласовывают с американской стороной организационные вопросы его встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7. На саммите глава киевского режима намерен поднять вопросы о дальнейших переговорах с Российской Федерацией и введения новых антироссийских санкций.
https://1prime.ru/20250614/zelenskiy-858486468.html
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Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, РОССИЯ, переговоры
"После этого". Зеленский назвал условие для продолжения переговоров с РФ
Зеленский: Киев обсудит дальнейшие переговоры с Москвой после обмена пленными
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Украинская сторона примет какие-либо решения относительно продолжения переговоров с Российской Федерацией лишь после полного завершения обмена пленными, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, которого цитирует украинский портал "Страна.ua". Как предполагает издание, обмен может завершиться 20-21 июня.
"После этого мы обсудим наши дальнейшие шаги", — отметил Зеленский, говоря о завершении обмена пленными и переговорах с Россией.
Вместе с тем он сообщил, что в настоящий момент украинские представители согласовывают с американской стороной организационные вопросы его встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7. На саммите глава киевского режима намерен поднять вопросы о дальнейших переговорах с Российской Федерацией и введения новых антироссийских санкций.
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