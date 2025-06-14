Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"После этого". Зеленский назвал условие для продолжения переговоров с РФ - 14.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250614/peregovory-858490633.html
"После этого". Зеленский назвал условие для продолжения переговоров с РФ
"После этого". Зеленский назвал условие для продолжения переговоров с РФ - 14.06.2025, ПРАЙМ
"После этого". Зеленский назвал условие для продолжения переговоров с РФ
Украинская сторона примет какие-либо решения относительно продолжения переговоров с Российской Федерацией лишь после полного завершения обмена пленными, заявил... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T20:49+0300
2025-06-14T21:01+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
россия
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858132134_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_326de2a997be477e3f5fb0e5befbfee6.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Украинская сторона примет какие-либо решения относительно продолжения переговоров с Российской Федерацией лишь после полного завершения обмена пленными, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, которого цитирует украинский портал "Страна.ua". Как предполагает издание, обмен может завершиться 20-21 июня."После этого мы обсудим наши дальнейшие шаги", — отметил Зеленский, говоря о завершении обмена пленными и переговорах с Россией.Вместе с тем он сообщил, что в настоящий момент украинские представители согласовывают с американской стороной организационные вопросы его встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7. На саммите глава киевского режима намерен поднять вопросы о дальнейших переговорах с Российской Федерацией и введения новых антироссийских санкций.
https://1prime.ru/20250614/zelenskiy-858486468.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858132134_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59bb4241cdb68b00dae1c7076e36ba37.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, украина, россия, переговоры
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, РОССИЯ, переговоры
20:49 14.06.2025 (обновлено: 21:01 14.06.2025)
 
"После этого". Зеленский назвал условие для продолжения переговоров с РФ

Зеленский: Киев обсудит дальнейшие переговоры с Москвой после обмена пленными

© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин | Перейти в медиабанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Украинская сторона примет какие-либо решения относительно продолжения переговоров с Российской Федерацией лишь после полного завершения обмена пленными, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, которого цитирует украинский портал "Страна.ua". Как предполагает издание, обмен может завершиться 20-21 июня.
"После этого мы обсудим наши дальнейшие шаги", — отметил Зеленский, говоря о завершении обмена пленными и переговорах с Россией.
Вместе с тем он сообщил, что в настоящий момент украинские представители согласовывают с американской стороной организационные вопросы его встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7. На саммите глава киевского режима намерен поднять вопросы о дальнейших переговорах с Российской Федерацией и введения новых антироссийских санкций.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
"Слегка обделен". Зеленскому объяснили, что такое "теплые отношения" с США
17:00
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийУКРАИНАРОССИЯпереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала