Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Украина проводят паритетный обмен пленными, передают СМИ - 14.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250614/plennye-858481178.html
Россия и Украина проводят паритетный обмен пленными, передают СМИ
Россия и Украина проводят паритетный обмен пленными, передают СМИ - 14.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Украина проводят паритетный обмен пленными, передают СМИ
Между Россией и Украиной в субботу проходит паритетный обмен пленными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T14:25+0300
2025-06-14T14:25+0300
спецоперация на украине
россия
украина
обмен пленными
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/01/850611635_0:0:1831:1030_1920x0_80_0_0_d887b4c5b5e96e4b078ad0f26cdbc3b2.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Между Россией и Украиной в субботу проходит паритетный обмен пленными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.Ранее источник агентства сообщал, что в субботу Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ."Также сейчас проходит паритетный обмен пленными", - добавил источник.
https://1prime.ru/20250525/rossiya-857897315.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/01/850611635_195:0:1568:1030_1920x0_80_0_0_4f5c8d70aeb0f7834f657ec52099aa6b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, обмен пленными
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, обмен пленными
14:25 14.06.2025
 
Россия и Украина проводят паритетный обмен пленными, передают СМИ

РИА Новости: между Россией и Украиной проходит паритетный обмен пленными

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкРоссия и США провели обмен 26 заключенными
Россия и США провели обмен 26 заключенными - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Между Россией и Украиной в субботу проходит паритетный обмен пленными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.
Ранее источник агентства сообщал, что в субботу Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ.
"Также сейчас проходит паритетный обмен пленными", - добавил источник.
Празднование Дня Государственного флага - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
В РФ в рамках обмена пленными вернулись 880 военных и 120 мирных граждан
25 мая, 13:47
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАобмен пленными
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала