https://1prime.ru/20250614/plennye-858481178.html
Россия и Украина проводят паритетный обмен пленными, передают СМИ
Россия и Украина проводят паритетный обмен пленными, передают СМИ - 14.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Украина проводят паритетный обмен пленными, передают СМИ
Между Россией и Украиной в субботу проходит паритетный обмен пленными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T14:25+0300
2025-06-14T14:25+0300
2025-06-14T14:25+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Между Россией и Украиной в субботу проходит паритетный обмен пленными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.Ранее источник агентства сообщал, что в субботу Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ."Также сейчас проходит паритетный обмен пленными", - добавил источник.
https://1prime.ru/20250525/rossiya-857897315.html
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россия, украина, обмен пленными
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, обмен пленными
Россия и Украина проводят паритетный обмен пленными, передают СМИ
РИА Новости: между Россией и Украиной проходит паритетный обмен пленными
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Между Россией и Украиной в субботу проходит паритетный обмен пленными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.
Ранее источник агентства сообщал, что в субботу Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ.
"Также сейчас проходит паритетный обмен пленными", - добавил источник.
В РФ в рамках обмена пленными вернулись 880 военных и 120 мирных граждан