https://1prime.ru/20250614/plennye-858481178.html

Россия и Украина проводят паритетный обмен пленными, передают СМИ

Россия и Украина проводят паритетный обмен пленными, передают СМИ - 14.06.2025, ПРАЙМ

Россия и Украина проводят паритетный обмен пленными, передают СМИ

Между Россией и Украиной в субботу проходит паритетный обмен пленными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе. | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T14:25+0300

2025-06-14T14:25+0300

2025-06-14T14:25+0300

спецоперация на украине

россия

украина

обмен пленными

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Между Россией и Украиной в субботу проходит паритетный обмен пленными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.Ранее источник агентства сообщал, что в субботу Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ."Также сейчас проходит паритетный обмен пленными", - добавил источник.

https://1prime.ru/20250525/rossiya-857897315.html

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россия, украина, обмен пленными