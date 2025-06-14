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Пушков рассказал, как ЕС угодил в новую ловушку из-за России - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Пушков рассказал, как ЕС угодил в новую ловушку из-за России
Пушков рассказал, как ЕС угодил в новую ловушку из-за России - 14.06.2025, ПРАЙМ
Пушков рассказал, как ЕС угодил в новую ловушку из-за России
Разногласия по потолку цен на российскую нефть разделили США и Европу, считает сенатор Алексей Пушков."Европу и США разделил ключевой вопрос, на который замкнут | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T12:40+0300
2025-06-14T12:43+0300
энергетика
алексей пушков
европа
сша
дональд трамп
нефть
ес
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Разногласия по потолку цен на российскую нефть разделили США и Европу, считает сенатор Алексей Пушков."Европу и США разделил ключевой вопрос, на который замкнут весь новый пакет санкций Евросоюза: потолок на цену на российскую нефть", — написал он в своем Telegram-канале.Он добавил, что в отличие от руководителей ЕС, которые, потеряв связь с реальностью, уже давно принимают иррациональные решения, США выступают против введения потолка цен на нефть.Пушков указал, что в администрации Трампа опасаются, что данная мера приведет к сокращению поставок нефти из России на мировые рынки, что в свою очередь вызовет рост цен на нефть.Сенатор также считает, что президент США Дональд Трамп проводит в отношении России политику, отличную от политики ЕС, и Брюсселю до сих пор не удается убедить Вашингтон присоединиться к своей позиции.
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алексей пушков, европа, сша, дональд трамп, нефть, ес
Энергетика, Алексей Пушков, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп, Нефть, ЕС
12:40 14.06.2025 (обновлено: 12:43 14.06.2025)
 
Пушков рассказал, как ЕС угодил в новую ловушку из-за России

Пушков: разногласия по нефтяному потолку цен разделили США и Европу

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Разногласия по потолку цен на российскую нефть разделили США и Европу, считает сенатор Алексей Пушков.

"Европу и США разделил ключевой вопрос, на который замкнут весь новый пакет санкций Евросоюза: потолок на цену на российскую нефть", — написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в отличие от руководителей ЕС, которые, потеряв связь с реальностью, уже давно принимают иррациональные решения, США выступают против введения потолка цен на нефть.

Пушков указал, что в администрации Трампа опасаются, что данная мера приведет к сокращению поставок нефти из России на мировые рынки, что в свою очередь вызовет рост цен на нефть.

Сенатор также считает, что президент США Дональд Трамп проводит в отношении России политику, отличную от политики ЕС, и Брюсселю до сих пор не удается убедить Вашингтон присоединиться к своей позиции.
Танкер - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
СМИ: ряд стран G7 готовы снизить потолок цен на нефть РФ без решения США
12 июня, 20:00
 
ЭнергетикаАлексей ПушковЕВРОПАСШАДональд ТрампНефтьЕС
 
 
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