Пушков рассказал, как ЕС угодил в новую ловушку из-за России
Пушков: разногласия по нефтяному потолку цен разделили США и Европу
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Разногласия по потолку цен на российскую нефть разделили США и Европу, считает сенатор Алексей Пушков.
"Европу и США разделил ключевой вопрос, на который замкнут весь новый пакет санкций Евросоюза: потолок на цену на российскую нефть", — написал он в своем Telegram-канале.
"Европу и США разделил ключевой вопрос, на который замкнут весь новый пакет санкций Евросоюза: потолок на цену на российскую нефть", — написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в отличие от руководителей ЕС, которые, потеряв связь с реальностью, уже давно принимают иррациональные решения, США выступают против введения потолка цен на нефть.
Пушков указал, что в администрации Трампа опасаются, что данная мера приведет к сокращению поставок нефти из России на мировые рынки, что в свою очередь вызовет рост цен на нефть.
Сенатор также считает, что президент США Дональд Трамп проводит в отношении России политику, отличную от политики ЕС, и Брюсселю до сих пор не удается убедить Вашингтон присоединиться к своей позиции.
Пушков указал, что в администрации Трампа опасаются, что данная мера приведет к сокращению поставок нефти из России на мировые рынки, что в свою очередь вызовет рост цен на нефть.
Сенатор также считает, что президент США Дональд Трамп проводит в отношении России политику, отличную от политики ЕС, и Брюсселю до сих пор не удается убедить Вашингтон присоединиться к своей позиции.