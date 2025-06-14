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Пушков рассказал, как ЕС угодил в новую ловушку из-за России

Пушков рассказал, как ЕС угодил в новую ловушку из-за России - 14.06.2025, ПРАЙМ

Пушков рассказал, как ЕС угодил в новую ловушку из-за России

Разногласия по потолку цен на российскую нефть разделили США и Европу, считает сенатор Алексей Пушков."Европу и США разделил ключевой вопрос, на который замкнут | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T12:40+0300

2025-06-14T12:40+0300

2025-06-14T12:43+0300

энергетика

алексей пушков

европа

сша

дональд трамп

нефть

ес

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Разногласия по потолку цен на российскую нефть разделили США и Европу, считает сенатор Алексей Пушков."Европу и США разделил ключевой вопрос, на который замкнут весь новый пакет санкций Евросоюза: потолок на цену на российскую нефть", — написал он в своем Telegram-канале.Он добавил, что в отличие от руководителей ЕС, которые, потеряв связь с реальностью, уже давно принимают иррациональные решения, США выступают против введения потолка цен на нефть.Пушков указал, что в администрации Трампа опасаются, что данная мера приведет к сокращению поставок нефти из России на мировые рынки, что в свою очередь вызовет рост цен на нефть.Сенатор также считает, что президент США Дональд Трамп проводит в отношении России политику, отличную от политики ЕС, и Брюсселю до сих пор не удается убедить Вашингтон присоединиться к своей позиции.

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алексей пушков, европа, сша, дональд трамп, нефть, ес