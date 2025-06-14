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Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными, передают СМИ
Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными, передают СМИ - 14.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными, передают СМИ
Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей, стороны передают друг другу раненых, сообщил РИА Новости источник в... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T14:53+0300
2025-06-14T14:53+0300
2025-06-14T14:47+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей, стороны передают друг другу раненых, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе."Начались бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей", - сообщил источник агентства."Стороны передают друг другу раненых", - добавил источник.
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россия, украина, обмен
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, обмен
Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными, передают СМИ
РИА Новости: Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей, стороны передают друг другу раненых, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.
"Начались бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей", - сообщил источник агентства.
"Стороны передают друг другу раненых", - добавил источник.
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