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Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными, передают СМИ - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными, передают СМИ
Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными, передают СМИ - 14.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными, передают СМИ
Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей, стороны передают друг другу раненых, сообщил РИА Новости источник в... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T14:53+0300
2025-06-14T14:47+0300
спецоперация на украине
россия
украина
обмен
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей, стороны передают друг другу раненых, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе."Начались бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей", - сообщил источник агентства."Стороны передают друг другу раненых", - добавил источник.
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россия, украина, обмен
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, обмен
14:53 14.06.2025
 
Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными, передают СМИ

РИА Новости: Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными

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%Россия Украина - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей, стороны передают друг другу раненых, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.
"Начались бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей", - сообщил источник агентства.
"Стороны передают друг другу раненых", - добавил источник.
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14:25
 
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