https://1prime.ru/20250614/ranennye-858482084.html

Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными, передают СМИ

Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными, передают СМИ - 14.06.2025, ПРАЙМ

Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными, передают СМИ

Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей, стороны передают друг другу раненых, сообщил РИА Новости источник в... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T14:53+0300

2025-06-14T14:53+0300

2025-06-14T14:47+0300

спецоперация на украине

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украина

обмен

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей, стороны передают друг другу раненых, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе."Начались бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей", - сообщил источник агентства."Стороны передают друг другу раненых", - добавил источник.

https://1prime.ru/20250614/plennye-858481178.html

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россия, украина, обмен