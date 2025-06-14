https://1prime.ru/20250614/sahalin-3-858474719.html
"Сахалин-3" станет ресурсной базой для нефтеперерабатывающего производства
"Сахалин-3" станет ресурсной базой для нефтеперерабатывающего производства - 14.06.2025, ПРАЙМ
"Сахалин-3" станет ресурсной базой для нефтеперерабатывающего производства
Проект "Сахалин-3" станет ресурсной базой для нефтеперерабатывающего производства, вырабатываемые там различные виды топлива, включая авиакеросин, планируется... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T03:32+0300
2025-06-14T03:32+0300
2025-06-14T03:32+0300
энергетика
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Проект "Сахалин-3" станет ресурсной базой для нефтеперерабатывающего производства, вырабатываемые там различные виды топлива, включая авиакеросин, планируется продавать на экспорт, кроме того, будет создан завод по переработке газового конденсата, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Сахалин-3"… вот-вот взлетит, потому что там завершаются подготовительные работы. И будет добыча и продажа газа до 10 миллиардов кубометров. То есть это такой большой масштабный проект. И будет, кстати, переработка газового конденсата, и будут заводы, которые будут производить топливо, авиационный керосин, дизель, бензин и другие продукты, которые будут продаваться на экспорт. Все это делают наши инженеры", - сказал Лимаренко.
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нефть, газ, москва
Энергетика, Нефть, Газ, МОСКВА
"Сахалин-3" станет ресурсной базой для нефтеперерабатывающего производства
Лимаренко: "Сахалин-3" станет ресурсной базой для нефтеперерабатывающего производства
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Проект "Сахалин-3" станет ресурсной базой для нефтеперерабатывающего производства, вырабатываемые там различные виды топлива, включая авиакеросин, планируется продавать на экспорт, кроме того, будет создан завод по переработке газового конденсата, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Сахалин-3"… вот-вот взлетит, потому что там завершаются подготовительные работы. И будет добыча и продажа газа до 10 миллиардов кубометров. То есть это такой большой масштабный проект. И будет, кстати, переработка газового конденсата, и будут заводы, которые будут производить топливо, авиационный керосин, дизель, бензин и другие продукты, которые будут продаваться на экспорт. Все это делают наши инженеры", - сказал Лимаренко.