https://1prime.ru/20250614/sahalin-3-858474719.html

"Сахалин-3" станет ресурсной базой для нефтеперерабатывающего производства

"Сахалин-3" станет ресурсной базой для нефтеперерабатывающего производства - 14.06.2025, ПРАЙМ

"Сахалин-3" станет ресурсной базой для нефтеперерабатывающего производства

Проект "Сахалин-3" станет ресурсной базой для нефтеперерабатывающего производства, вырабатываемые там различные виды топлива, включая авиакеросин, планируется... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T03:32+0300

2025-06-14T03:32+0300

2025-06-14T03:32+0300

энергетика

нефть

газ

москва

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Проект "Сахалин-3" станет ресурсной базой для нефтеперерабатывающего производства, вырабатываемые там различные виды топлива, включая авиакеросин, планируется продавать на экспорт, кроме того, будет создан завод по переработке газового конденсата, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "Сахалин-3"… вот-вот взлетит, потому что там завершаются подготовительные работы. И будет добыча и продажа газа до 10 миллиардов кубометров. То есть это такой большой масштабный проект. И будет, кстати, переработка газового конденсата, и будут заводы, которые будут производить топливо, авиационный керосин, дизель, бензин и другие продукты, которые будут продаваться на экспорт. Все это делают наши инженеры", - сказал Лимаренко.

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