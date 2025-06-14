Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сахалин-3" станет ресурсной базой для нефтеперерабатывающего производства - 14.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250614/sahalin-3-858474719.html
"Сахалин-3" станет ресурсной базой для нефтеперерабатывающего производства
"Сахалин-3" станет ресурсной базой для нефтеперерабатывающего производства - 14.06.2025, ПРАЙМ
"Сахалин-3" станет ресурсной базой для нефтеперерабатывающего производства
Проект "Сахалин-3" станет ресурсной базой для нефтеперерабатывающего производства, вырабатываемые там различные виды топлива, включая авиакеросин, планируется... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T03:32+0300
2025-06-14T03:32+0300
энергетика
нефть
газ
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858474719.jpg?1749861175
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Проект "Сахалин-3" станет ресурсной базой для нефтеперерабатывающего производства, вырабатываемые там различные виды топлива, включая авиакеросин, планируется продавать на экспорт, кроме того, будет создан завод по переработке газового конденсата, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "Сахалин-3"… вот-вот взлетит, потому что там завершаются подготовительные работы. И будет добыча и продажа газа до 10 миллиардов кубометров. То есть это такой большой масштабный проект. И будет, кстати, переработка газового конденсата, и будут заводы, которые будут производить топливо, авиационный керосин, дизель, бензин и другие продукты, которые будут продаваться на экспорт. Все это делают наши инженеры", - сказал Лимаренко.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, москва
Энергетика, Нефть, Газ, МОСКВА
03:32 14.06.2025
 
"Сахалин-3" станет ресурсной базой для нефтеперерабатывающего производства

Лимаренко: "Сахалин-3" станет ресурсной базой для нефтеперерабатывающего производства

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Проект "Сахалин-3" станет ресурсной базой для нефтеперерабатывающего производства, вырабатываемые там различные виды топлива, включая авиакеросин, планируется продавать на экспорт, кроме того, будет создан завод по переработке газового конденсата, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Сахалин-3"… вот-вот взлетит, потому что там завершаются подготовительные работы. И будет добыча и продажа газа до 10 миллиардов кубометров. То есть это такой большой масштабный проект. И будет, кстати, переработка газового конденсата, и будут заводы, которые будут производить топливо, авиационный керосин, дизель, бензин и другие продукты, которые будут продаваться на экспорт. Все это делают наши инженеры", - сказал Лимаренко.
 
ЭнергетикаНефтьГазМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала