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Страны ШОС осудили противоправные действия против Ирана - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Страны ШОС осудили противоправные действия против Ирана
Страны ШОС осудили противоправные действия против Ирана - 14.06.2025, ПРАЙМ
Страны ШОС осудили противоправные действия против Ирана
Страны Шанхайской организации сотрудничества, в которую входит Иран, считают недопустимыми любые противоправные действия, направленные государств-членов... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T15:12+0300
2025-06-14T15:12+0300
политика
мировая экономика
общество
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ПЕКИН, 14 июн - ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества, в которую входит Иран, считают недопустимыми любые противоправные действия, направленные государств-членов организации, говорится в опубликованном в субботу заявлении секретариата ШОС в связи с ударами Израиля по иранской территории. "Государства-члены ШОС, строго следуя целям и принципам Устава ООН и Хартии ШОС, считают недопустимыми любые противоправные действия, направленные против государств-членов ШОС", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале секретариата ШОС. Отмечается, что государства-члены организации "подтверждают свою неизменную приверженность укреплению международного мира и безопасности". Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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мировая экономика, общество , иран, израиль, пекин, али хаменеи, шос, оон
Политика, Мировая экономика, Общество , ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Пекин, Али Хаменеи, ШОС, ООН
15:12 14.06.2025
 
Страны ШОС осудили противоправные действия против Ирана

Секретариат ШОС: любые противоправные действия против Ирана недопустимы

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкЗаседание Совета национальных координаторов государств ШОС. День первый
Заседание Совета национальных координаторов государств ШОС. День первый
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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ПЕКИН, 14 июн - ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества, в которую входит Иран, считают недопустимыми любые противоправные действия, направленные государств-членов организации, говорится в опубликованном в субботу заявлении секретариата ШОС в связи с ударами Израиля по иранской территории.
"Государства-члены ШОС, строго следуя целям и принципам Устава ООН и Хартии ШОС, считают недопустимыми любые противоправные действия, направленные против государств-членов ШОС", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале секретариата ШОС.
Отмечается, что государства-члены организации "подтверждают свою неизменную приверженность укреплению международного мира и безопасности".
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
Израиль заявил о расширении военной операции против Ирана
12:19
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоИРАНИЗРАИЛЬПекинАли ХаменеиШОСООН
 
 
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