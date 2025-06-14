Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Трамп заявил Нетаньяху, что США не будут препятствовать Израилю - 14.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250614/smi-858478170.html
СМИ: Трамп заявил Нетаньяху, что США не будут препятствовать Израилю
СМИ: Трамп заявил Нетаньяху, что США не будут препятствовать Израилю - 14.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп заявил Нетаньяху, что США не будут препятствовать Израилю
Президент США Дональд Трамп заявил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху в четверг, что Вашингтон не будет препятствовать Израилю, но и помогать с... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T10:49+0300
2025-06-14T10:49+0300
политика
мировая экономика
общество
израиль
иран
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
али хаменеи
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху в четверг, что Вашингтон не будет препятствовать Израилю, но и помогать с наступательными операциями в отношении Ирана тоже не станет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. "Когда Трамп и Нетаньяху снова поговорили в четверг, израильский лидер заявил Трампу, что это последний день 60-дневного срока, отведенного (президентом США - ред.) для заключения сделки с Ираном. Нетаньяху заявил, что Израиль больше не может ждать. Израиль должен был защищаться и обеспечить соблюдение сроков, установленных самим Трампом. Трамп ответил, что США не будут препятствовать, но подчеркнул, что армия США не будет помогать ни в каких наступательных операциях", - сообщает издание. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
https://1prime.ru/20250613/tramp-858467999.html
израиль
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_513:0:3589:2307_1920x0_80_0_0_73bbec94dc90d5d88879e896e2bab118.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , израиль, иран, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, али хаменеи
Политика, Мировая экономика, Общество , ИЗРАИЛЬ, ИРАН, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Али Хаменеи
10:49 14.06.2025
 
СМИ: Трамп заявил Нетаньяху, что США не будут препятствовать Израилю

WSJ: Трамп заявил Нетаньяху, что США не будут препятствовать операции в отношении Ирана

© AFP / Nicholas Kamm%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© AFP / Nicholas Kamm
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху в четверг, что Вашингтон не будет препятствовать Израилю, но и помогать с наступательными операциями в отношении Ирана тоже не станет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"Когда Трамп и Нетаньяху снова поговорили в четверг, израильский лидер заявил Трампу, что это последний день 60-дневного срока, отведенного (президентом США - ред.) для заключения сделки с Ираном. Нетаньяху заявил, что Израиль больше не может ждать. Израиль должен был защищаться и обеспечить соблюдение сроков, установленных самим Трампом. Трамп ответил, что США не будут препятствовать, но подчеркнул, что армия США не будет помогать ни в каких наступательных операциях", - сообщает издание.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Трамп оценил вероятность начала региональной войны из-за атаки на Иран
Вчера, 19:01
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоИЗРАИЛЬИРАНСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуАли Хаменеи
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала