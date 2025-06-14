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СМИ: Трамп заявил Нетаньяху, что США не будут препятствовать Израилю

СМИ: Трамп заявил Нетаньяху, что США не будут препятствовать Израилю - 14.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп заявил Нетаньяху, что США не будут препятствовать Израилю

Президент США Дональд Трамп заявил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху в четверг, что Вашингтон не будет препятствовать Израилю, но и помогать с... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T10:49+0300

2025-06-14T10:49+0300

2025-06-14T10:49+0300

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху в четверг, что Вашингтон не будет препятствовать Израилю, но и помогать с наступательными операциями в отношении Ирана тоже не станет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. "Когда Трамп и Нетаньяху снова поговорили в четверг, израильский лидер заявил Трампу, что это последний день 60-дневного срока, отведенного (президентом США - ред.) для заключения сделки с Ираном. Нетаньяху заявил, что Израиль больше не может ждать. Израиль должен был защищаться и обеспечить соблюдение сроков, установленных самим Трампом. Трамп ответил, что США не будут препятствовать, но подчеркнул, что армия США не будет помогать ни в каких наступательных операциях", - сообщает издание. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.

https://1prime.ru/20250613/tramp-858467999.html

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мировая экономика, общество , израиль, иран, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, али хаменеи