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СМИ: США отказываются от уступок G7 в вопросе снижения потолка цен на нефть

СМИ: США отказываются от уступок G7 в вопросе снижения потолка цен на нефть - 14.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: США отказываются от уступок G7 в вопросе снижения потолка цен на нефть

США отказываются идти на уступки остальным членам "Большой семерки" (G7) в вопросе снижения введенного Западом потолка цен на российскую нефть, по-прежнему... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T01:35+0300

2025-06-14T01:35+0300

2025-06-14T01:35+0300

нефть

энергетика

мировая экономика

сша

запад

канада

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

владимир путин

ес

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ВАШИНГТОН, 14 июн - ПРАЙМ. США отказываются идти на уступки остальным членам "Большой семерки" (G7) в вопросе снижения введенного Западом потолка цен на российскую нефть, по-прежнему выступая против этой инициативы, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. "США не отступают от своего сопротивления снижению потолка цены на продажу российской нефти, что ослабляет надежды европейцев на то, что лидеры стран "Большой семерки" на саммите в Канаде согласятся на сокращение", - говорится в публикации. По словам собеседников издания, западные чиновники "не потеряли всей надежды" на то, что Вашингтон изменит свою позицию по данному вопросу. Однако на сегодняшний день, по данным осведомленных источников, "нет никакого движения" со стороны США в сторону согласия снизить потолок цен. При этом отмечается, что итоговое решение в позиции американских властей остается за президентом США Дональдом Трампом. "ЕС и Великобритания могли бы рассмотреть возможность снижения потолка без США, сообщил один из источников... Но соглашение, включающее все страны G7, было бы более эффективным, поскольку можно было бы рассчитывать на контроль его применения со стороны США", - указано в публикации. Ранее Еврокомиссия официально предложила снизить так называемый "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако она также отметила, что решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

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нефть, мировая экономика, сша, запад, канада, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, владимир путин, ес, ек